Milionový Alli! Zachraňuje Dynamo, zpět do Brna nechce. Kdo ho vykoupí?

Prťavý Musa Alli (159 cm) je na rozcestí. Ví, že sezonu dohraje v Českých Budějovicích, kde okamžitě zazářil. Za šest zápasů zapsal dva góly, dvě asistence. Stal se klíčovou postavou týmu, jemuž pomohl ze dna tabulky. Svými trefami rozhodl duely s Jabloncem a Karvinou. Fanoušci ho milují, trenéři na něj sázejí, spoluhráči spoléhají. „Věděli jsme, že je dobrý, proto jsme ho vzali,“ podotýká manažer Jan Podroužek. „Ale nečekal jsem, že přinese až takový efekt. Že přijde a porazí Jablonec. To je příjemné překvapení. On přitom není střelec,“ pousmál se.

Posila je za novou šanci mezi elitou vděčná, míří však výš. Rozhodně ne zpátky do druholigového Brna, s nímž Alli před odchodem na jih Čech prodloužil kontrakt do léta 2025. Opce na odkup je na poměry Dynama vysoká, šlo by o rekordní přestup v jeho historii. Tahle možnost bude reálná jedině v momentě, kdy se objeví jiný zámožný kupec a Českým Budějovicím se tak investice do Nigerijce vyplatí. Uplatnění opčního práva je ovšem časově omezené.

V celém případu hraje zásadní roli hráčův bývalý agent z Itálie, jenž vysoudil na sebevědomém mladíkovi několikamilionovou pokutu za porušení smlouvy na osobnostní práva. Následně však přistoupil na dohodu a je součástí byznysu kolem Alliho. Na dalším transferu hodlá logicky vydělat. Jeho podmínkou je, aby rodák z Lagosu odešel ze Zbrojovky (potažmo Českých Budějovic) do nejvyšší soutěže a jemu náležela procenta z prodeje.

Právě na nevyřešeném problému s agentem krachlo v létě křídelníkovi angažmá v polském Lechu Poznaň či belgickém Charleroi. V Česku o něj stály Pardubice (Alliho chtěly koupit) a Zlín, největší smysl však dával všem stranám přesun do Českých Budějovic na hostování s opcí.

Zatím jsou všichni z tohoto řešení nadšení.