Sedm pádů, skóre 1:21! Slovácko jde na Slavii. Kadlec: Radši jezdím na Spartu

Slovácko na Slavii? To bývá poprava. Svědíkův výběr prohrál v Edenu posledních sedm zápasů s děsivým skóre 1:21. Kapitán Michal Kadlec (38) věří, že v sobotu od 18 hodin bude líp. „Víte, co se říká: každá série jednou končí,“ pousměje se stoper, který si se spoluhráči zpříjemnil reprezentační pauzu hokejovým zápasem.

Co se děje se Slováckem na Slavii?

„Nemám v hlavě, že se nám tam nedaří. Vím, že jsme tam dlouho nevyhráli. Na rozdíl třeba od Plzně. Víte, co se říká: každá série jednou končí. Proč by nemohla teď?! Nejedeme tam předem poražení. Věřím, že jsme se z minulých zápasů poučili. Možná budeme muset změnit taktiku. Samozřejmě neprozradíme, co to bude.“

Vnímáte, že se vám nevede ani na Spartě?

„To je realita. Rozpočty těchto klubů jsou úplně někde jinde než ten náš. Ani hráčsky se jim nemůžeme rovnat. Jsou to dva jiné světy. Ale porazit se dají. Zatím jsme Spartu a Slavii potrápili spíš doma, což je taky důležité. Neřekl bych, že se mi hraje v Edenu špatně. Já pamatuju ještě ten starý. Ale je jasné, že radši jezdím na Spartu, kde jsem působil.“

Může vám nahrát, že Slavia měla v reprezentační pauze většinu hráčů pryč?

„To jsme si říkali už před Spartou. A dostali jsme tam 0:5. (úsměv) Asi se na to nedá spoléhat. Naopak můžou být slávisté víc odpočatí, protože neměli ve čtvrtek zápas Evropské ligy. Reprezentanti se vrátili už v pondělí, v úterý. Měli prakticky celý týden na trénování.“

SESTŘIH: Slovácko - Teplice 2:0. Červená, kiks brankáře i vykázaný Šumulikoski Video se připravuje ...

Po sezoně hodláte ukončit aktivní kariéru. Možná je to váš poslední duel proti „sešívaným“ na jejich hřišti.

„Možná si tam ještě zahrajeme ve skupině o titul.“

Vám pomohla přestávka k dobití energie?

„Měli jsme tu naši klasickou. Pracovali jsme a pak měli volný víkend. Taky jsme si zašli zahrát hokej, staří proti mladým.“

Nastoupil trenér Martin Svědík jako vždy v brance?

„Ne ne, s tím jeho kolenem nemůže. Chytali naši mladí gólmani. A dobře. Nejlíp to šlo asi masérovi Pavlu Staškovi, který chodí hrávat. Kluci říkali, že už to mělo větší úroveň než dřív.“