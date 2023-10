Tvrdoňův hrůzný start: chyby, ještě zranil parťáka. Plzeň vyhlíží Staňka

Marián Tvrdoň se dostal do velmi těžké situace. Jindřich Staněk své kolegy pouští do branky minimálně. Aktuální plzeňská dvojka ho dvakrát střídala po nepříjemných momentech s Pardubicemi a Jabloncem. Od začátku v lize ale Tvrdoň chytal naposledy před rokem, přesně 8. října 2022 doma proti Mladé Boleslavi (2:0).

Zápas v Liberci bude chtít co nejrychleji hodit na hlavu. Hned v úvodu pustil střelu zdálky od Lubomíra Tupty. Zachovat se mohl lépe i při řešení brejkové situace, po které zvýšil Liberec na 2:0. Třetí branka jde zcela na vrub plzeňského gólmana. Slabou střelu vyrazil jen před sebe, kde se k míči dostal Lukáš Červ a snadno završil skóre na 3:0. „Tuhle branku ani nebudu komentovat. Dostali jsme laciné góly, to si musíme přiznat,“ mrzelo po vysoké prohře plzeňského kouče Miroslava Koubka.

Tvrdoň zvládl rozehrát několik těžkých balonů, v prvním poločase dvakrát dobře vyběhl z vápna a zastavil hrozící brejk Liberce. Výčet kladných bodů tímhle ale končí. Ke vší smůle navíc zranil klíčového plzeňského útočníka. Ve druhém poločase poměrně riskantně vyběhl na centr, který se snažil odvrátit i Rafiu Durosinmi. Svého parťáka srazil k zemi, nigerijský útočník si nejspíš při pádu poranil koleno. Musel střídat, za postranní čarou se hodně vztekal. „Pravděpodobně jde něco okolo kolenních vazů. Uvidíme, jak to bude vážné,“ řekl po utkání Koubek.

Tvrdoně přímo za nepovedený zápas kritizovat nechtěl. „Bylo na něm vidět, že delší čas nechytal, deficit herní praxe se na něm podepsal. Musíme věřit, že se rozchytá,“ vyjádřil se Koubek. „Marián není úplně mladý. Dostal šanci, dopadlo to takhle. Ale zápasy jsou rychle za sebou, nemá čas si to dávat do hlavy. Podržíme ho. V tom, co se mu přihodilo, není první ani poslední,“ podpořil svého gólmana záložník Jan Kopic.

Už ve čtvrtek hraje Plzeň těžký zápas Konferenční ligy na půdě Dinama Záhřeb. Tvrdoň s největší pravděpodobností půjde znovu do branky. Západočeši při Staňkově zranění nemají příliš na výběr. Dominik Sváček nastupuje jen za béčko, na lavičce seděl v Liberci teprve osmnáctiletý Viktor Baier. Plzeňský talent, nicméně aktuálně bez ligového startu.

Tvrdoň se musí rychle oklepat, byť Staňkova absence nemusí trvat extrémně dlouho. „Nejsem u vyšetření a u zcela přesných informací. Ale to, co proběhlo médii, že by měl chybět celý podzim, považuji trošku za přehnané. Je to nadějnější. Nedokážu přesně odhadnout, kdy se Jindra vrátí, ale určitě to nebude až tak za dlouho,“ upřesnil Koubek.

Vítězný Liberec se na možnou slabinu v plzeňské bráně chystal. „Věřím, že i Tvrdoň umí chytat, ale není to lehké, když jdete po takové době do ligového zápasu, Apelovali jsme na hráče, aby to zkoušeli. Druhý poločas to měl proti sluníčku, což bylo nepříjemné,“ hodnotil po utkání severočeský kouč Luboš Kozel. „Vím, jak mi to dělalo problém v prvním poločase. Říkal jsem si, že by se mu to v něm mohlo ztratit, proto jsem dobíhal,“ doplnil svého trenéra záložník Lukáš Červ, autor třetí branky.