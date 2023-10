Sparta se bojí o lídry, „náhradní“ křídla v topu. Trápení odvážného Dynama

Video se připravuje ... Výhra v tréninkovém tempu. Možná až exhibičním. Sparta se před čtvrtečním zápasem Evropské ligy s Rangers převalila přes další ligovou překážku snadno a v poklidu. České Budějovice zatlačila 4:0. I přes absenci Lukáš Haraslína ukázala, že má smrtící křídla. Pohodu potvrzuje Adam Karabec, k němu se přidali další dva parťáci. Jenže pozor, Dynamo nekladlo velký odpor. Co ukázal nedělní zápas na Letné?

Dominance, doma na 100 % Sparta šlape. To platí i po reprezentační pauze, a zvlášť na domácím hřišti. Jan Podroužek, sportovní ředitel Dynama, v týdnu prohlásil: „Jedeme na Spartu vyhrát.“ Jasně, s žádným jiným cílem do zápasu jít ani nelze. Jenže Jihočeši se přesvědčili, že bodovat na Letné je v tomto ligovém ročníku tabu. „Sparta nás přejela rozdílem několika tříd. Je to jednoznačně nejlepší tým v lize, a to jak s herní formou, tak kvalitou,“ uznal Tomáš Zápotočný. Rudí po úsporném rozjezdu přitlačili a soupeře v tréninkovém tempu snadno složili. „Prvních dvacet minut nebylo ideálních, ale pak jsme se posunuli na náš level a je z toho hezká výhra,“ řekl Priske. Ano, ještě k tomu dvanáctý zápas bez prohry a páté čisté konto. Ale pozor, už ve čtvrtek bude hůř. Spartu čeká zápas Evropské ligy s Rangers. Kaan Kairinen (vlevo) slaví gól s Jakubem Peškem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Náhradní křídla v topu Lukáš Haraslín je mimo. Obrovská ztráta. Veljko Birmančevič absolvoval po zranění jen dvacet minut v závěru. Ale zřejmě žádný problém. Sparta ukázala, že na křídlech má kde brát. Adam Karabec proti Dynamu potvrdil posun z posledních zápasů. Po dvou gólech v Hradci Králové zapsal i asistenci, navíc odehrál dobré utkání. Příslibem je také výkon Michala Ševčíka. Talentovaný mladík se po příchodu ze Zbrojovky hledal. Tentokrát dostal od Priskeho v lize poprvé aspoň půlhodinu. To mu stačilo k tomu, aby se gólově prosadil. „Očekávali jsme, že pro něj nebude lehké přijít do Sparty. Požadavky a očekávání jsou vysoké, musel oproti Brnu přizpůsobit herní styl. Má ale skvělou mentalitu, která mu pomohla k tomu, jak se posouvá. Jsem řád, že se mu tohle povedlo," zmínil Priske. Sparta - České Budějovice: Ševčíkův první ligový gól za Letenské, doklepl do prázdné, 4:0

Peškova radost na druhou Sparťanští fanoušci se nebáli před startem této sezony vyřknout: „Největší posilou je návrat Jakuba Peška." Jenže k tomu má třicetiletý křídelník zatím daleko. I když první vlaštovka přiletěla. Pešek se v létě zapojil naplno do přípravy po dlouhém zranění kolena a nechal se slyšet, že se cítí nejlíp v kariéře. „Musím to zaťukat, pořád to platí," pronesl na tiskové konference po nedělním zápase. V něm dal totiž gól, po němž pozdravil těhotnou ženu, a rozhodně ukázal, že na křídle je silný. „Jsem za něj rád, je to skvělý kluk, hodně pozitivní. Jeho herní styl je momentálně trochu jiný, než na co byl zvyklý, ale poslední týdny a měsíce pracuje v tréninku opravdu dobře. Podal dobrý výkon," liboval si Priske. Sparta potřebuje Peška v ideální pohodě. Čas na to pořád je… Sparta - České Budějovice: Ofsajdová past nesklapla, Pešek obešel Šípoše, 2:0!

Strach o lídry Před zápasem s Rangers nejde o dobrou zprávu. Haraslín už minulý týden opustil reprezentační sraz a vrátil se do Prahy. Má problém se svalem. K němu se připojil po zápasech v národním týmu Ladislav Krejčí. „Dostal kopanec do nohy,“ prozradil Priske. Nejlepší střelec a kapitán. Dva muži, o které přijít naráz je komplikace. „Oba udělali velký progres,“ řekl Priske, jenže dodal: „Ani u jednoho není jednoduché říct, jak dlouho budou chybět.“ Proti Dynamu jejich absence na týmový výkon neměla vliv. Jenže Evropská liga je zaručeně jiný level. Lukáš Haraslín nedohrál zápas v Hradci Králové • Foto Michal Beranek / Sport