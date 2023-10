Zlín urval bod, Červenka trefil změny. Představu o posilách má, ale neřekl

Souhlasíte?

„Zápas byl pro nás velmi těžký, zvlášť po tom předchozím, kdy jsme dostali devět gólů. Takže jsme se snažili hrát z bloku a zabránit soupeřově hře po stranách. To se nám dařilo v prvním poločase, ve druhém už tolik ne. Ano, v naší situaci se musíme odrazit z malých věcí, tou první je bod, který dnes máme.“

Na čem musíte nejvíce zapracovat?

„Na psychice. V úterý jsme si debakl rozebrali a začali se už chystat na Sigmu. Chtěli jsme naladit tým, povzbudit ho. Nejsme ve stavu, že bychom na Sigmě teď hráli na vítězství. Nyní na to není, ale věřím, že za pár měsíců na tom budeme lépe, chce to čas.“

Povedly se vám personální změny.

„Byly čtyři. Standa Dostál se vrátil, díky za to. Měl skvělý úvod sezony, nyní je po zranění zpět. A ještě takovým výkonem, to je úplně skvělé. Bod je hlavně jeho zásluha.“

A stoperů, že?

„Didiba i Čerňa (Černín) odehráli velmi dobrý zápas. Chtěli jsme hrát aktivní střední blok a vyrážet k protiútokům. Kluci mají možná trošku těžké nohy ze současné situace, mávnutím proutku se to nezmění. Jsme poslední, musíme se postupně zvednout. Řeším to, abychom hráli dobrý fotbal a vyhrávali. Ale abych něco utvořil po pár dnech, to nejde. Je to dlouhodobá práce, aby tým pochopil, co chcete hrát, a zautomatizoval si nějaké věci. Vím, že než si to nastavíme tak, jak chci hrát, bude trvat nějakou dobu.“

Kdežto ofenziva vás asi moc nepotěšila…

„Jasně, směrem dopředu nás čeká práce. Sigma dobře držela balon, chyběla nám lehkost dopředu. Byly to ojedinělé náznaky akcí. Možná v té poslední chyběl Žákovi půl kroku, ale to bychom asi chtěli až moc. Za bod v premiéře na Sigmě jsem strašně rád. I když to bylo se štěstím, moc si toho vážím. Kluci to odmakali, nechali tam, co je v nich. Až se tady třeba potkáme za rok, budeme třeba lepší a nebezpečnější.“

Jak se vám líbil Pablo González?

„Ztěžkly mu nohy, bylo vidět, že dlouho nehrál. A ani šestka není jeho pozice, ale bude se zvedat, jen potřebuje herní praxi.“

Kde bude chtít mančaft zkvalitnit v pauze?

„Představu o posilách na zimu mám, ale neřeknu. Budeme to řešit až v zimě. Ale myslím, že na hodně postech potřebujeme posílit, zvýšit konkurenci. Potřebujeme hráče do základní sestavy.“