Jak Látal obral Baník: smrtící brejky, všudybyl Martinec. Letáček chválil

Jeden Radoslav loupil v Ostravě před třemi týdny. Byl to Kováč, kouč Pardubic si odvezl bod za remízu 1:1. Druhý Radoslav a další velký kamarád trenéra Baníku Pavla Hapala, se kterým je spjat životně i kariérně, dokonce ve Vítkovicích vyhrál 1:0. Látal připravil Jablonec dokonale. Pokryl Ewertona, překvapil stoperem Jakubem Martincem na hrotu a hrozil nebezpečnými brejky.

Statistika xG (očekávaných gólů podle kvality šancí) hovoří jasně: Baník 0.31, Jablonec 1.14. Skóre 0:1 tedy přesně odpovídá, Severočeši slavili zaslouženě.

Do Ostravy přijeli s jasným záměrem využívat tragické zbytkové obrany Slezanů a po zisku míče okamžitě startovat rychlonožky na ofsajdové linii. Efektivně přepínali z čtyřobráncového systému na trojku až pětku.

Samostatným příběhem duelu bylo počínání Jakuba Martince. Klasický stoper dostal v ofenzivní fázi za úkol vytahovat se díky důrazu a skvělé hře hlavou až na hrot, v defenzivní se stáhl na štítovou šestku. Do presinku se místo něj zapojoval Matouš Krulich s Alexisem Aléguém.

„Všichni jsme před utkáním souhlasili, že to tentokrát zkusíme trochu jinak – a vyplatilo se,“ usmíval se Martinec, jenž hrával v útoku naposledy někdy v mládeži Hradce Králové.

Perfektní partii odehrál stoper Nemanja Tekijaški, při dělovkách z dálky podržel brankář Jan Hanuš, Gruzínec Vakho Čanturišvili si zase poctivě všímal Ewertona a žolík Jan Chramosta, který vystřídal vyždímaného pracanta Matouše Krulicha, dle plánu z kontru rozhodl. Vše do sebe ideálně zaklaplo.

„Musím uznat, že byli velmi dobře připraveni,“ pochválil soupeře i domácí gólman Jiří Letáček. „Jejich hráč v meziprostorech vždycky pokrýval dva naše, byli připravení jak dopředu, tak dozadu. Bylo strašně složité vymyslet nějakou rozehrávku. I Martinec odehrál velmi slušný zápas ve vysokém tempu. Trenér s ním asi bude spokojený.“

Byl. „Slíbil jsem klukům večeři,“ podotkl Radoslav Látal, jehož fanoušci coby mistra republiky z roku 2004 nezapomněli přivítat potleskem.

„Hráli jsme dobře už předtím, ale výsledky nebyly optimální. Byl na nás velký tlak, teď to z nás trochu spadne. Práce mě baví pořád stejně, ale to víte, že lépe se dělá po vítězství, nebo když jste v tabulce nahoře. Jedenáct bodů je lepších než osm,“ doplnil Látal.

Baník se mohl při domácích remízových zaváháních Olomouce a Slovácka dotáhnout za pražská „S“ a utéct konkurentům, ale nezvládl to. Kdo ví, jestli za to může i fakt, že asistent Danny Searle se musel vrátit domů do Anglie, každopádně třeba standardky byly opět zoufalé. Z jedenácti rohů nebyl nebezpečný takřka žádný, navíc po jedné situaci pak Jablonec skóroval...

„Ewerton měl centrovat, což se nestalo, došlo ke ztrátě, k brejku a k inkasované brance,“ mrzelo kouče Pavla Hapala.

„Možná jsou standardky způsobeny i tím, že když nemáme na hřišti Almásiho nebo Klímu, nemáme výškovou převahu. Někdy je zahrává stoper Karel Pojezný, který nám ještě ze standardky nikdy gól nedal a má dobrou levačku. Využíváme toho, i když patří k urostlejším. Je o to kvalitním kopu, náběhu, určitě bychom se z nich měli začít víc prosazovat,“ dodal.

Hapalovi se nepovedlo ani vystřídání pravého beka Gigliho Ndefeho, náhradník Jan Juroška bránil dost chaoticky. Nejen při brance, ale i při šanci Matěje Polidara a dalších situacích.

Oproti předchozím zápasům nefungoval ani střed pole bez vykartovaného Jiřího Bouly (nahradil ho překvapivě Matěj Šín místo Filipa Kaloče), hra byla pomalá. Ofenzivní trio Filip Kubala, Abdullahi Tanko a David Buchta zase nepomohlo Ewertonově snaze.

„Měli jsme si toho vytvořit víc, možná víc držet míč, víc střílet. Kloudnou stoprocentní šanci jsme neměli, takže gratuluju Radkovi,“ uznal Hapal, jehož ve středu čeká pohárový mač se Zlínem.

Jak by mohl Baník nastoupit ve středu se Zlínem

Markovič - Blažek, Frydrych, Lischka - Juroška, Boula, Kaloč, Madleňák - Klíma, Ewerton - Almási