Veselý o syndromu Slavia i poháru se Spartou: Musíte sestřelit velké zvíře

Daly se dnes se Slavií uhrát body?

„K lepšímu výsledku ležel klíč v prvním poločase. Dokázali jsme si vytvářet různé situace, kdy jsme Slavii dostávali i pod mírný tlak, jednou jsem skoro viděl míč v síti, ale Mandous nám to chytil. Druhá půle nebyla do zranění Puškáče špatná, pak nám ale chyběl typologicky vysoký útočník. Dostřídali jsme tím, co nám zbylo, pak už je to složité. Otevřít jsme to nemohli, to je proti Slavii sebevražda v přímém přenosu.“

Proti Slavii jste trénoval v lize čtyřikrát a vždy prohrál. Čím to je?

„Tak my máme asi jednu výhru z devatenácti zápasů, je to nějaký syndrom. Spoustu lidí říká, že pohárový zápas v Edenu, kdy jsme prohráli 2:3, byl nejlepší. Já si paradoxně myslím, že nejlepší poločas se Slavií jsme odehráli v utkání, kde jsme prohráli 0:6. Zní to blbě, ale hráli jsme do poločasu velmi dobře a pak se to sesypalo, soupeř dal gól ze všeho. V adorovaném pohárovém utkání měla naopak Slavia hrozně šancí. Se Slavií nám vždycky přijde nějaká karma, že nejsme zdravotně v pořádku nebo máme vykartované hráče. Oni mají navíc evropskou kvalitu a hrají v rychlosti.“

Už víte, jak to vypadá s Davidem Puškáčem, který se hlavou srazil s Igohem Ogbuem?

„Měl otřes mozku a vypadalo to i na nějakou tržnou ránu. Kvůli podezření na vnitřní krvácení byl odvezen do nemocnice.“

Bohemians - Slavia: Bolestivá srážka Puškáče s Ogbuem, domácí hráč na nosítkách Video se připravuje ...

Čekají vás dva zápasy se Spartou – pohárový a ligový. Jakému budete přikládat v rotaci větší váhu?

„Budeme muset trochu rotovat, nemůžeme si mužstvo oddělat. Puškáč se vrátí po zranění a rozbije si hlavu, ten je jak ze skla. Hála se vrací po dlouhé době, taky asi nezvládne hrát. Matoušek je po těžkých antibiotikách, Jánoš také není stoprocentní. Ale co si budeme povídat, jestli má Bohemka nějakou reálnou šanci na trofej, je to domácí pohár. Abychom se dostali do semifinále, musíte sestřelit velké zvíře. Je to pro nás hodně důležité a přikládáme mu velkou váhu.“

Co říkáte na výkon rozhodčího Roučka?

„Chtěl bych ho pochválit, byl to dobrý zápas. Je to naprostý kontrast třeba s utkáním se Zlínem, dnes tomu pomohla i obě mužstva. Odpustil na obou stranách nějakou kartu a dal tomu volnější metr, po zápase jsem mu děkoval. Už ho vidím poněkolikáté a vždycky se mi to líbilo, roste tu zajímavý rozhodčí. Pak to utkání má spád a děj.“