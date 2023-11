Liga naruby s fanoušky: mlha kolem Krejčího, sladký úsek a hořký Vrba

A co fanoušky zajímalo? Proč Sparta mlží kolem zdravotního stavu Krejčího, s kým se nejhůře dělají rozhovory, kdo jednou nahradí Jaroslava Šilhavého u reprezentace, na kterých stadionech je nejlepší pohoštění, ale třeba i to, jestli není Jiří Fejgl až příliš tvrdý na sparťanského brankáře Petera Vindahla. „Gólmani, to jsou dlouhodobě Fíkovi nepřátelé. On by to nejradši fotbal hrál jen s útočníky a ofenzivními hráči,“ zazní v jedné části podcastu „stížnost“ na redaktora deníku Sport a webu iSport.cz.

Akce v Osseggu pokračovala i po konci natáčení. „Chtěl bych čtveřici sympatických mladíků vzkázat, že ta meruňkovice byla zbytečná,“ uzavírá Michal Kvasnica.

Hapal a taktika pro Baník: Kopni to na Ewertona!

Nejméně doceněný hráč: Sadílek, nebo Oscar?

Douděra dává titulky, van Buren by se hodil na pivo

Na kterém stadionu v lize je nejlepší pohoštění?

Komu je nejlepší se při rozhovorech vyhnout?

Kdo vezme repre, až skončí Šilhavý?

„Hrát za Varnsdorf a nebejt z toho špatnej, to není tak jednoduchý!“

Radoslav Kováč: jeden z trenérů budoucnosti

Fantasy liga: kdo z borců má nějaké info?

