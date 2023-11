Slezská reklama! Řádil Buchta, Svozil chválil fans. Papadopulos kupuje basu

Byli lepší „Jestli byl chycený nájezd Tanka zázračným zákrokem? To se vám zdálo... (úsměv) Snažil jsem se stát do poslední chvíle, čekal jsem, zda vystřelí, ale hodil si to celkem daleko kolem mě. Naštěstí to asi netrefil úplně ideálně, jak chtěl, a chytil jsem to. Ale mám smíšené pocity, ani se mi o tom nechce hovořit, protože dostaneme za deset minut tři góly. V Plzni to přineslo kýžené ovoce a body, tentokrát bohužel ne. Škoda situace, která předcházela jejich prvnímu gólu, kdy Adeleke nenašel Buďu (Budínského). Vůbec jsme je pak nezachytili. Ani jeden začátek nebyl podle představ. Za stavu 1:3 už to Baník kontroloval, my už jsme si bohužel žádnou větší šanci nevytvořili. Vyhráli zaslouženě, ve druhém poločase byli lepší.“