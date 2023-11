Koubek: Náš nejlepší výkon, Jirka byl trochu utajovaný. Strach o Vydru

Jde o vaši největší výhru v kariéře?

„Beru to podobně, jako když jsme vyhráli na Spartě 2:0 a stali se s Plzní mistry. Nedokážu teď říct, že tahle výhra byla větší, to asi ne.“

Těší vás, jak jste zápas zvládli herně?

„Tohle beru hodně pozitivně. Máme radost z našeho výkonu. Když jsem jel do Edenu, říkal jsem si, že výsledek je důležitý, ale chci se tady jako kouč Viktorie Plzeň se svými hochy především prezentovat kvalitním výkonem, který snese parametry. Pokud se to takhle skloubilo, má spokojenost je vysoká. Věděl jsem, že uspět tady můžeme jedině aktivitou. Vysokým presinkem honit Slavii po celém hřišti, dokud nám budou stačit síly. My to vydrželi skoro devadesát minut. Na tomhle náš úspěch stál, klobouk dolů před mužstvem. Hráče jsme chystali na to, v jakých prostorech a kým presovat, jak si zajistit pozice vzadu, pokud Slavia naši presinkovou vlnu překombinuje. Pracovali jsme na tom celý týden a celkem se nám to dařilo. Slavia tady moc šancí neměla.“

Neříkal jste si o poločase, že vás mohou mrzet neproměněné šance?

„Určitě, měli jsme tam různé situace… Kluky jsem o poločase chválil, jak plní to, co jsme si před zápasem řekli. Především naši organizaci hry podpořenou nasazením. Minusem bylo nedotažení některých finálních situací, měli jsme lépe držet balon, dát přesnější finální přihrávku. Pár míčů jsme vyházeli, tam byla rezerva.“

Proměňuje Erik Jirka sólové nájezdy suverénně i na tréninku?

„Není to úplně neobvyklé, má dobrou koncovku. Byl v Plzni trochu utajovaný. Dávám mu teď větší prostor, na tréninku vidím, jaké má atributy. Třeba má vynikající tvrdou střelu, je to dobrý zakončovatel.“

Slavia - Plzeň: Vydra luxusně poslal Jirku do sóla, ten otočil na 1:2 Video se připravuje ...

Znáte vaši osobní trenérskou bilanci s trenérem Jindřichem Trpišovským?

„Určitě nemám noci, kdy bych o tom přemýšlel, takže to teď neřeknu přesně. V poslední době jsme proti Slavii párkrát vyhráli s Hradcem. Pamatuji si také jednou s Bohemkou proti Liberci.“

Čím to je?

„To je písnička od No Name, Čím to je, čím to je… Opravdu nevím.“

Kdy padlo rozhodnutí, že do brány půjde Jindřich Staněk?

„V průběhu léčby podstoupil řadu speciálních, odborných vyšetření u největších lékařských špiček Česka, nejen v Plzni, ale i v jiných městech republiky. Po třech týdnech lékaři shledali, že vyšetření neukázala nějaké limity. Bylo to na jeho pocitu, nechali jsme to na něm. Doktoři začátkem týdne nebyli úplně proti, co mám informace. Dala se mu helma, my trenéři se rozhodli včera. Postupně si přidával v tréninku, začal někdy v úterý.“

Byl to nejlepší výkon mužstva v téhle sezoně?

„Můžeme to takhle říct. Kvalitní výkon jsme předvedli před deseti dny v Záhřebu, toho si cením. Dnes na Slavii jsme na to navázali po fyzické stránce.“

Těší vás, že po dvou prohrách jste zamotali ligovou tabulku?

„Nevím, zda se někde píše, že Plzeň hraje o titul. Chceme být v tabulce co nejvýš, ale musíme si uvědomit, že v mužstvu probíhá rekonstrukce, přestavba. V létě přišel jako posila Šulc z Jablonce, chválím ho, jak u nás pokračuje. Pak uděláme hráče z druhé ligy z Vyškova (Sampsona Dweha), k tomu se vrátil Robin Hranáč z Pardubic, kde se s týmem zachraňoval. Nevím, kolik takové transfery stojí. Ve stejnou chvíli se kupují hráči u pražských „S“ třeba za sedmdesát milionů korun. Dejte nám čas.“

Všiml jste si, jak emotivně reagoval Pavel Šulc na vystřídání?

„Negativní reakce jsem si také všiml. Beru to, jsou v tom emoce. Potřebovali jsme dostat do útoku důraz, šel tam Matěj a okamžitě to do naší hry vnesl. Šulc je dobrý na balonu, ale cítil jsem, že se těžko prokousává do šancí. Potřebovali jsme tam echt útočníka s energií, Matěj dokonce nahrál na gól. Tohle střídání se podařilo, byť Šulcíka chápu.“

Zmínil jste Matěje Vydru, který ale zápas nedohrál kvůli poraněnému kolenu…

„Trneme, jak to s ním dopadne, musí na vyšetření. Teď lékař ještě nedokáže určit diagnózu, musíme počkat.“