Uhrin o své éře ve Slavii a Plzni: Šádek dělal všechno, Tvrdík se učil

Zatímco Uhrin trénoval Plzeň v dobách její největší slávy (2013-2014), to později ve Slavii (2015-2016) byl u počátku přerodu z chudého otloukánka do současného finančně zajištěného velikána. „Viktoria v době mého působení byla zajetým týmem, který stabilně hrával evropské poháry. Vždyť jsme vyřadili v jarní fázi Evropské ligy Šachtar Doněck, porazili jsme doma Lyon. A pan Šádek byl už v té době zběhlým funkcionářem. Naopak ve Slavii jsem byl pár měsíců před panem Tvrdíkem. Tehdy klub zachránil od krachu pan Šimáně a následně přišla čínská společnost s Jaroslavem Tvrdíkem, jenž se v té době do fotbalu zaučoval. Dnes už je jinde,“ vypráví šestapadesátiletý kouč.

Tvrdík mu propálil sestavu na Twitteru

Slávistický boss ne vždy zpříjemnil Uhrinovi pracovní podmínky. Na jaře 2016 na Twitteru pět hodin před výkopem odtajnil sestavu sešívaných pro zápas v Olomouci. Dnes na to Uhrin s úsměvem vzpomíná.

„Neřešil jsem to. Obecně sestavy svých týmů tolik neskrývám. Moji asistenti si sice stěžovali na to, že nám odkryl karty, ale podle mě to bylo jedno: hráči stejně musí na hřišti ukázat své kvality. Tvrdík prostě začínal. Nevěděl, co se děje. Fotbal je úplně jiný obor, než v jakých se objevoval předtím,“ znovu mávl po letech nad touhle kuriozitou rukou.

Gino van Kessel? Ten byl fakt šílenej

Naopak si syn legendárního kouče vicemistrů Evropy z roku 1996 pochvaloval, že mu šéf Pražanů tolik nemluvil do práce. „Ale chtěl, abychom přiváděli do týmu ikonické hráče, což nebylo příliš šťastné. Pak jsme museli udělat taky někoho drahého, aby veřejnost viděla, že se něco děje. Nejdražším hráčem byl Gino van Kessel. Ten byl fakt šílenej,“ povzdechl si Uhrin.

„Ale zase jsme přivedli jiné fotbalisty, a ti se podíleli na pozdějším titulu. S Pepou Jinochem jsme dřeli, pracovali jsme od rána do večera. Nejdřív přicházeli hráči typu Součka, kteří do té doby hráli jen druhou ligu bez jediného prvoligového startu. S penězi se následně situace úplně otočila. Dorazili Bořil, Barák, Pavlenka, Frydrych nebo Ngadeu. Ti už byli kvalitní a přitom ještě nestáli úplně horentní částky. Až tedy na van Kessela,“ přibližuje ostřílený kouč.

Uhrin ukončil své angažmá v Edenu po čtyřech kolech ročníku 2016/2017. Získal pouze pět bodů z možných dvanácti a zastavil se před branami základní skupiny Evropské ligy. Červenobílí vyřadili Levadii Tallin a portugalské Rio Ave, pak ale přišel dvakrát třígólový výplach od Andrlechtu, za který kopal jistý Nicolae Stanciu. Právě v tříštění sil v Evropě viděl trenér potíž.

„Dvě sezony předtím hrála Slavia o záchranu, v ročníku 2013/14 málem spadla. My jsme pak skončili pátí a díky Mladé Boleslavi poskočili do pohárů. Jenomže tým na to ještě nebyl připraven, nezvládl hrát anglické týdny v rytmu středa – neděle. Před mým posledním utkáním s Plzní jsme po evropském výjezdu přiletěli domů asi v sedm ráno a pak jsme hned hráli s Plzní ve tři odpoledne, oni nesouhlasili ani s posunem výkopu do večerních hodin. V letadle se rozbilo okno, stáli jsme na letišti celý večer a vrátili se do Prahy úplně rozbití. Jsou to detaily, ale ještě v poločase jsme vedli, potom však dostali tři góly a zcela odpadli,“ zalitoval.

Debaty se Šádkem: Chtěl vědět všechno

Uhrin se vrátil rovněž k času stráveném v Plzni. A že ten byl pod vedením bosse Adolfa Šádka tvrdý. Na západě Čech získal druhé místo, pak ovšem pohořel na rumunské Ploješti v předkole Evropské ligy a pakoval se.

„Pracovně to bylo se Šádkem těžké. Scházeli jsme se každé ráno před tréninkem, ani jsem nestihl rozdat úkoly asistentům, pak jsem jim pokyny psal. A Šádek nerad viděl, když jsem na stadion dorazil z Prahy dřív než on. Rozebíral jsem s ním úplně všechno, o všech hráčích. Debata začínala v osm ráno a trvala zhruba hodinu. O nových posilách se vedly velké debaty. Šádek měl obrovský přehled. Co řekl, to platilo – vedl celý klub od uklízečky až po ředitele,“ uzavřel stratég se zkušenostmi z Rumunska, Gruzie, Kypru či Běloruska.