Liga očima fans: výhra v chrámu zla a hnusu. Kuchta jako postřelená slepice

Video se připravuje ... FORTUNA:LIGA nabídla ve svém 14. pokračování zajímavé momenty. Ve šlágru kola vyloupila Plzeň po vítězství 2:1 Eden, neboli dle fanouška Viktorie „chrám zla, drahoty a hnusu“. Příznivci Slavie si uvědomují, že tudy cesta k titulu nevede, tíží je hlavně způsob oné prohry. Ani Sparta v utkání s Bohemians (2:0) vyloženě nedominovala, „klokani“ cítí, že naději na dobrý výsledek jim vzal zbytečný zákrok Matěje Hybše. Na Letné mají radost alespoň z návratu Lukáše Haraslína, jenž naskočil do duelu po zranění. Přečtěte si tradiční sloupky příznivců vybraných českých klubů.

SPARTA PRAHA Světlé body: Birmančevič a Haraslín Oba zápasy s Bohemians se podobaly jako vejce vejci. Vysoké napadání a agresivní hra, většinou v mezích pravidel, nám první poločas opět dělala problémy. Bylo ale zřejmé, že v takovém tempu nemůže soupeř vydržet celé utkání. Musel zákonitě zvolnit, a tak přišly naše chvíle. Zlepšená hra, narůstající tlak a množství šancí, pohříchu neproměněných, byly toho důkazem. Vítězství je fajn, s „klokany“ to nikdy není pohledný fotbal. V zápase technicky zazářil Birmančevič, gól se mu však podařilo dát až z penalty. Dalším světlým bodem je uzdravení Haraslína, který by tak teoreticky mohl nastoupit v Glasgowě, LK 37 zůstává zahalen tajemstvím. Zda dvojutkání s Bohemkou bylo dobrou průpravou pro Rangers, si tentokrát netroufnu tipovat. Skotové budou muset útočit, což jim, jak jsme viděli v závěru utkání v Praze, nedělá žádné potíže. Nakonec pro našeho trenéra: je sympatické, pokud chválí hráče a zakolísání bere vždy na sebe. Mělo by to však být v souladu s děním na hřišti a chválit je na místě za opravdu mimořádný výkon. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... SESTŘIH: Sparta - Bohemians 2:0. Vysvobození po penaltě na Kuchtu

SLAVIA PRAHA Tímto způsobem se titul získat nedá Věřím, že nejsem sám, kdo po dvou druhých místech měl jako největší cíl pro nynější sezonu zisk titulu. Klub tato očekávání už před jejím startem tlumil skrz výroky Jaroslava Tvrdíka, nicméně pokud tým po třinácti kolech vede tabulku a ztratí jen šest bodů, nic jiného než boj o titul dost dobře ani očekávat nelze. Po nadějném výkonu v Ďolíčku tak slávisté měli doma potvrdit první místo výhrou nad Plzní. To se nestalo. Nejde ani tak o to, že Slavia prohrála. Největším vykřičníkem je, jakým způsobem prohrála. Po třiceti vyrovnaných minutách byla po celý zbytek zápasu doma v Edenu jasně horším týmem, přičemž ji nepřehrával AS Řím, ale „jen“ Viktoria Plzeň. Ta přitom bojuje s Olomoucí a Mladou Boleslaví o třetí místo. Není to v této sezoně zdaleka první špatný výkon. Poslední tři domácí ligové zápasy byly všechny hrozné. V derby fotbal umřel na celé čáře, proti Slovácku si Slavia vytvořila minimum šancí a Plzeň byla v Edenu odvážnější než „sešívaní“. Tohle se ve zbytku ročníku nesmí opakovat. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... Slavia? Po přestávce jsem neviděl systém. Stopeři kupí chyby, míní Uhrin

VIKTORIA PLZEŇ Ten pocit už jsem si ani nepamatoval… Tak sláva, vše špatné a zlé je zapomenuto! Porazili jsme úhlavního nepřítele, a navrch v jeho chrámu zla, drahoty a hnusu. A po dlouhé době – po devíti a půl letech. Už jsem si ten pocit z Edenu ani nepamatoval. Zápas ale nijak krásný nebyl. Ze začátku to vypadalo na zajeté koleje. Rychlý gól v plzeňské síti, sice velká snaha z naší strany, ale bez výsledku. Ovšem soupeř si myslel, že se asi porazíme sami… A to my ne! Okénka v obraně u slávistů se otvírala, krásné přihrávky na Erika Jirku se neminuly účinkem, proměnil je parádně. Prostě pan Koubek to na Slavii umí. Všichni na hřišti nechali všechno, to samé platilo i v hledišti. Staněk se vrátil v pravý čas, i když toho moc řešit nemusel. Bohužel v útoku počítáme ztráty, Vydra je mimo hru, a to je nemilé. Nějak ho ale nahradíme, tohle nás posílí. Jestli jsme se vrátili do boje o titul? Nevím, já hlavně chci, ať hrajeme pěkný fotbal, a na to máme. Čest královně Viktorce, zvykejme si. Dobře už bylo. Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Plzeň 1:2. Otočka Viktorie! Zářil dvougólový Jirka

BANÍK OSTRAVA Naše výkony jdou nahoru dolů Působíme trochu jako schizofrenní tým. Je to u nás nahoru dolů. Vypadnout v pohárovém utkání ve vyhnanství se Zlínem, kdy jsme si pořádně ani nevytvořili šanci, to byla ostuda. Hráči si od fans po zápase taky vyslechli své a nepomohl tomu ani trenér Hapal, který mluvil v pozápasovém hodnocení o výborné hře a nutnosti dostat opět více času. Pár dní na to naopak předvedeme hodně povedený výkon v Karviné, odkud jsme si odvezli tři body. Mám takový pocit, že máme problémy se prosadit, pokud na nás soupeř vytáhne hlubokou obranu. Se Zlínem to přesně takhle bylo. Zato Karviná doplatila na to, že s námi chtěla hrát fotbal. Do zavřených obran mi chybí více ofenzivní podpory a kvality od krajních beků (Ndefe hrál v Karviné skvěle). A tak jak jsem si po Zlínu a Jablonci říkal, co bychom v té Evropě dělali. V neděli na Spartu jdu s velkým očekáváním. Minimálně s tím, a píšu to tady před tímto zápasem každý rok, v Ostravě to musí bolet. Musíme je pokopat a nejlépe i porazit! David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Karviná - Baník 1:3. Rychlý obrat zařídili Ewerton a Buchta