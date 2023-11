Hosté ze Slavie „venku“: zdravotní trable a duo z Lince. Kdo se vrátí?

Jak se vede slávistům na hostování v zahraničí? • FOTO: Koláž iSport.cz Nejširší kádr ligy? Snad každý by odpověděl, že se jím může chlubit Slavia. Zároveň však z Edenu vypravili na hostování v tuzemsku i do zahraničí řadu zajímavých jmen. Tohle je čtveřice pánů, kteří tak trochu sešli z očí, sešli z mysli, protože válčí mimo Českou republiku. Pro družinu Jindřicha Trpišovského by však někteří z nich po svém potenciálním návratu do Edenu ještě mohli odvést cenné služby.

Aiham Ousou (Häcken) Pozice: obránce

Věk: 23

Zápasů/gólů ve švédské lize: 7/0

Zápasů/gólů v Evropské lize: 3/0

Bilance ve Slavii: 73/2

Konec hostování: 31. prosince 2023 Švédská Allsvenskam se hraje systémem jaro – podzim, takže zrovna tento víkend se odehraje její poslední kolo. Aiham Ousou do něj nezasáhne kvůli červené kartě, kterou si pořídil v posledním zápase s Malmö za provokaci fanoušků soupeře. Možná by stejně nehrál kvůli otřesu mozku, který avizoval sportovní ředitel Häckenu Martin Ericsson. Absentoval totiž zápas i ve čtvrtek v Evropské lize proti Molde. Celkově ale s Ousouem musejí být v Häckenu spokojení. Znovu klubu pomohl do evropských pohárů díky třetímu místu. Švédský reprezentant za klub z Göteborgu naskočil ve všech deseti zápasech v základu a zpravidla měl čísla velmi dobrá. Jenže tím to zřejmě skončí. Häcken na mladého obránce nemá opci a od začátku se dohoda tvářila jako půlroční hostování bez možnosti trvalého přestupu. Jindřichu Trpišovskému by se tak měl Ousou hlásit na lednovou přípravu. Aiham Ousou bojuje o míč v utkání s Malmö • Foto Profimedia.cz

Maksym Talovjerov (LASK Linec) Pozice: obránce/záložník

Věk: 23

Zápasů/gólů v rakouské lize: 20/0

Zápasů/gólů v rakouském poháru: 3/0

Zápasů/gólů v Evropské lize:4/1

Bilance ve Slavii: 16/0

Konec hostování: 30. června 2024 Další hoch s velkým potenciálem, který se ale beze zbytku neztotožnil se svou úlohou ve Slavii. Zatímco on se cítí nejlépe na stoperu, kde kariéru začínal a ukázal se na tomto postu velmi dobře na posledním ME do 21 let, Trpišovský jej primárně chtěl stavět jako defenzivního záložníka. Ukrajinec zvolil raději cestu do Rakouska formou hostování. V předním celku LASK Linec nastupuje pravidelně, byť jej i kouč Thomas Sageder využívá na obou pozicích, přece jen Talovjerov v poslední době podává stabilní výkony hlavně na stoperu. Ve čtvrtek v rámci Evropské ligy ale vstřelil svůj první gól v dresu Lince do sítě belgického St. Gilloise z pozice šestky. Vytáhlý blonďák by měl setrvat v Rakousku minimálně do konce června příštího roku, ale v našem nedávném rozhovoru s ním to nevypadalo, že by jej něco zásadně táhlo zpět do Edenu. LASK Linec, za který nastupuje i Maksym Talovjerov, má ve skupině Evropské ligy mimojiné i Liverpool • Foto Profimedia.cz

Moses Usor (LASK Linec) Pozice: pravé křídlo/útočník

Věk: 21

Zápasů/gólů v rakouské lize: 25/2

Zápasů/gólů v rakouském poháru: 4/0

Zápasů/gólů v Evropské lize: 5/1

Bilance ve Slavii: 28/6

Konec hostování: 31. prosince 2023 Moses Usor by se mohl vrátit do Prahy také v lednu, podobně jako Ousou. U něj je ale na stole ještě opce, kterou může LASK využít k trvalému přestupu. „Moses je určitě zajímavý hráč, který se bude ještě vyvíjet. Sezonu dobře začal, ale konec podzimu už mu tolik nevyšel. Příčin byla spousta,“ zmínil těsně po odchodu Usora Trpišovský. Primárně mínil tehdejší přetlak na křídlech, kde měli operovat Matěj Jurásek a Ewerton. Jurásek je nyní ve stavu zraněných a Brazilec válčí v Baníku. Usorův vývoj však v Rakousku taky netrhá rekordy. Rychlost mu neschází, ale v koncovce je doslova tristní. Už ve Slavii to nebyla žádná hitparáda, navíc se hovořilo o jeho svérázné povaze. V Rakousku se dohromady prosadil ve 34 vystoupeních jen třikrát. To je proklatě málo. Je tedy otázkou, zda LASK vůbec opci bude chtít naplnit. Údajně by do Prahy mělo putovat zhruba 47 milionů korun. Z dalšího potenciálního přestupu by pak Slavia mohla vyinkasovat až 20 %. Moses Usor slaví gól v dresu Lince, kde hostuje ze Slavie • Foto profimedia.cz