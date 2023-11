Koubek po výbuchu Plzně: Byli jsme jako píchlá guma. Doběhlo nás to

Co se s týmem stalo během devíti minut, kdy jste třikrát inkasovali?

„Byl to náš výpadek, to je jasné. Góly byly dost podobné. Druhý, třetí, to jsme nezachytily protiútoky Slovácka po prohraných osobních soubojích a odražených míčích, tam je našim hráčům co vytýkat. Nechali jsme vyjet rychlé hráče Jurošku a další do brejků, čehož perfektně využili. Tam jsme utkání ztratili. Udělali jsme zásadní chyby ve smyslu obranné činnosti, slabé akčnosti. Také naše postavení nebylo asi optimální z hlediska systémového pohledu na vykrytí hloubky a podržení středu hřiště.“

Doběhl vás náročný program?

„Od začátku jsem cítil, že nám chybí jeden, dva kroky, abychom byli schopni na soupeře šlapat. Určitě tam faktor únavy hrál nějakou roli. Udělali jsme v sestavě tři změny, ale neprospěly tomu, to si musíme říct otevřeně. Herně to drhlo, soupeř dobře napadal naši rozehrávku. My jsme používali hodně dlouhé balony, paradoxně po nich jsme byli nebezpeční. Chyběla nám mezihra, být víc na balonu, hru kombinačně rozvinout. Nedařilo se nám uprostřed pole, s trojící Slovácka jsme tenhle minisouboj prohráli.“

V čem jste ještě dělali chyby?

„Slovácko toho v první půli až tolik nemělo. Vedli jsme jedna nula, na dva nula pak zahodíme velkou šanci Erikem (Jirkou) úplně do prázdné brány. Pak by to vypadalo jinak, navíc jsme dostali gól do šatny. Zbytečně se Sampson (Dweh) vrhal do střely a Jindrovi to tečoval. Šlo to hodně proti nám. Druhou půli jsme začali velice dobře, věřil jsem, že to zvládneme, ale nedali jsme další šance. Pak přišel ten příběh devíti minut, kdy jsme dostali slepené góly, čtvrtý už zapadal do scénáře zmaru. Podobně jsem to řekl do televizních kamer – byli jsme jako píchlá guma, neměli jsme vzduch, kondičně a hlavně mentálně jsme spadli do hlubin a nenašli recept. Dostali jsme čtyři góly, mrzí nás to. Je to hloupá porážka, dělali jsme individuální chyby, třeba čtvrtý gól. Stalo se, trochu jsme zdevalvovali minulý týden a doběhlo nás to. Udělali jsme vynucené změny, nechytlo se to herně, nebyl to náš den.“

Mluvíte o nucených změnách, ale do obrany jste nesáhli, i když byl na lavičce připravený kapitán Lukáš Hejda, naopak unavený Sampson Dweh chyboval…

„Se Sampsonem jsme byli spokojení na Slavii i ve čtvrtek proti Dinamu. Na zadních postech není takový běžecký objem, nenaběháte dvanáct kilometrů ani tolik v intenzitě. Fyzicky se to dá zvládnout. Lukáš určitě přijde do hry, teď nás čeká pohár a Sampson odjíždí na reprezentaci. Ale v tom bych příčinu dnešní porážky nehledal. Svezlo se to s celým týmem, odehráli jsme 25. soutěžní zápas, blížíme se k vrcholu podzimní části. Chybí nám dva významní útočníci (Rafiu Durosinmi, Matěj Vydra), dneska se to na nás podepsalo. Šlo o souhrn více faktorů, výsledek je pro nás nepříznivý. Ale stalo se to. Je to sport, Slovácko se dneska dostalo do herní euforie, všechno jim vycházelo, jejich hráči se dostali do transu, měli i trošku štěstí a udeřili.“

Prohráli jste čtvrtý z pěti ligových zápasů, je to velký problém?

„Je to mrzuté. Hrajeme o co nejlepší umístění v pelotonu mužstev, co jsou pod pražskými „S“, takhle je to od začátku. Dokázali jsme některé porážky kompenzovat nečekanými body na Slavii, ale domácí porážky jsou jednoznačně špatně. Je to obrovská ztráta. Karviná a Slovácko, na to nejsme v Plzni zvyklí. Je to mrzuté, v tom s vámi souhlasím.“