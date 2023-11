Hapal myslel aspoň na bod: Hrálo se na jednu bránu, dominovali jsme

Je vám smutno, že veškerá snaha přišla vniveč?

„Jsme zklamaní. Sparta si vypracovala dvě situace, jednu proměnila. My jsme jich měli víc. Nemohlo nám to tam spadnout. Ale nemám mužstvu co vyčítat. Hrálo velice dobře, organizovaně, nátlakově. Hra se nám dařila, akorát bez gólového úspěchu. Je to škoda, minimálně na bod jsme před výbornými fanoušky měli.“

Co se stalo při inkasovaném gólu, kdy po rohu hlavičkoval Filip Panák úplně sám?

„Někdo ho měl hlídat. Myslím, že Kuchta tam i odblokoval Lischku. Nedostali jsme se do vzdušného souboje a Panák zakončoval úplně sám. O standardkách se bavíme dlouho, děláme na tom. V této sezoně jsme z nich ale dostali teprve druhý gól. Z našich útočných jsme se bohužel neprosadili, i když jsme některé rozehráli dobře.“

Byl první poločas váš nejlepší na podzim?

„Byl určitě velice dobrý. I třeba ve druhém poločase s Pardubicemi to bylo něco podobného. Hráli jsme na jednu bránu. Spartu jsme až na dvě situace fakt k ničemu nepustili a dominovali jsme. Jestli to bylo únavou soupeře, to si musí zhodnotit kolega. Když dal soupeř gól, spíš přemýšlel, aby neinkasoval, než aby přidal druhý. Všelijak se to natahovalo. Bylo to hodně rozkouskované. Druhý poločas už neměl takové tempo jako ten první. Byly tam emoce mezi střídačkami, ale myslím, že nic za hranou.“