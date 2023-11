Z Havlíka je střelec, táhne Slovácko. Mohl by hrát ve Spartě, říká parťák

Pro kouče Svědíka je rodák z Lubné u Kroměříže klíčovou personou. Sestavu si bez Havlíka prakticky neumí představit. To platí od začátku jeho štace v Uherském Hradišti. Tento podzim to není jinak. Vlastně je závislost týmu na schopnostech kreativního leváka stále větší. Stačí se podívat na interní tabulku střelců.

Osmadvacetiletý záložník nasázel už pět branek, druhý nejlepší střelec uvízl na dvou. Ostuda pro útočníky a zároveň důkaz Havlíkovy nepostradatelnosti. Už nyní má střelecky neplodnější sezonu v kariéře. Dosud byly jeho maximem čtyři trefy. Pozoruhodné je i to, že elitní rozehrávač ve čtrnácti zápasech nezapsal žádnou asistenci. V minulém ročníku jich měl šest.

Pro Slovácko je málomluvný středopolař poklad. Všechny své góly nastřílel ve vítězných partiích. Prostě když Havlík napne síť, Svědíkův soubor vyhraje. To platilo proti Zlínu, Teplicím, Českým Budějovicím a nyní Plzni.

Klub je na špičkách, neboť levonohému záložníkovi končí v létě smlouva. Už teď je podle informací Sportu nejlépe honorovaným členem kádru. Slovácko činí kroky, aby oporu udrželo i nadále. „Je pravděpodobné, že se dohodnou,“ uvedl náš zdroj.

Havlík strávil ve Slovácku celou dosavadní seniorskou kariéru. A dost možná ji tam také zakončí.

„Pro mě je Mára jeden z nejdůležitějších hráčů,“ líčí jednatřicetiletý Vlastimil Daníček, další srdcař 1. FC Slovácko. „Nejen v klubu, ale i pro mě samotného. Jsme sehraní, je to už skoro naslepo. Někdy se na sebe jenom podíváme a hned víme, co a jak,“ pochvaluje si souhru. „Mára je fantastický, rozdílový hráč. Musíme si vážit toho, že tady pořád je,“ tvrdí.

Nenápadný tahoun Havlík, jenž má na svém kontě jeden reprezentační start v přípravě proti Skotsku (září 2020), bude v dalších zápasech opět připraven vést Svědíkovu družinu za bodovými zisky. A třeba si ho všimne víc očí než jindy. „Taky to vidím tak, že by mohl hrát ve Spartě nebo ve Slavii. Byl by tam důležitý článek. Proč není? To neumím říct,“ pokrčil rameny Daníček.