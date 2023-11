Kladivo bez jediné střely na branku. Doležal se v Karviné zatím trápí

Měl být nejúdernější zbraní Karviné při návratu mezi fotbalovou elitu. Jenže zkušený útočník Martin Doležal (33) je nejen bez vstřelené branky, ale ve statistikách dokonce nemá vedenou byť jen jedinou střelu mezi tyče! „Já mu věřím, má fotbalovou kvalitu,“ říká trenér Juraj Jarábek. Bude to znát v sobotní bitvě Karviné proti Olomouci, kde Doležal rozjížděl profesionální kariéru?

Martin Doležal zatím za Karvinou naskočil do jedenácti zápasů. Pouze třikrát byl v základní sestavě. Dvakrát proti svým bývalým klubům v Olomouci (1:3) a proti Jablonci (1:1). A před reprezentační přestávkou na půdě Bohemians (0:1). V aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY odehrál 392 minut. A nic.

„Zatím jsem se nedostal ani do žádných extra šancí,“ krčil rameny rodák z Valašského Meziříčí už před nějakým časem. Statistici mu evidují šest střel, žádná nešla na bránu. Proti Jablonci hlavou trefil břevno, k premiérovému zářezu v karvinském dresu měl nejblíže ve 4. kole v Pardubicích.

Jeho hlavičku si v 90. minutě do vlastní brány srazil Denis Halinský. I tak Karviná prohrála 1:2.

Zkušený útočník alespoň doufal, že se rozjede. „Doufám, že mi taková šmudla pomůže a začne to tam konečně padat.“ Nezačalo. Neprosadil se ani ve dvou zápasech za béčko v MSFL proti Bohunicím (2:1) a Hranicím (4:1).

Proč se Martin Doležal v Karviné trápí? Bývalý reprezentant, který za Olomouc (2008-14) a Jablonec (2014-22) v elitní soutěži nasázel 86 branek, přišel v průběhu léta z polského Lubinu. Faktem je, že už tam fotbalově strádal. Za rok a půl se trefil šestkrát.

„Fotbalově jsem od sebe v Polsku čekal víc já i trenéři,“ nezastíral Doležal. „Bohužel to herně, ani výsledkově, nebylo podle očekávání. Proto jsem se rozhodl odejít a hrát do Česka.“ Nelitoval, vyzdvihnul úroveň polské Ekstraklasy. „Nevyšlo to, ale nelituji.“

Trenér Tomáš Hejdušek, který s Karvinou do ligy postoupil, hned po Doležalově příchodu upozorňoval, že vysoký útočník musí zapracovat na fyzičce. „Úžasný kluk, ale nepřišel v nejlepší kondici, bylo třeba dotrénovat,“ líčil Hejdušek. „Na hřišti se trápil, za mého působení se prakticky dostal do jediné šance, kdy s Jabloncem trefil břevno. V dané chvíli ho přeskočili mladší útočníci Akinyemi a Ezeh. A hrát celých devadesát minut prostě schopný nebyl.“

Bývalý trenérský štáb se střelci snažil zvednout sebevědomí. Zapracovat na psychice. Trenéři mu v sestřizích pouštěli góly z předchozích sezon. A že jich bylo. Individuálně s ním pracoval Michal Papadopulos, který má po ukončení aktivní kariéry útočníky v klubu na starosti. Právě Papadopulose měl Doležal v Karviné typologicky nahradit.

V jeho gólový restart stále věří i nový trenér Juraj Jarábek. „Znám Doliho dobře, ještě jako mladého jsem ho měl ve Zlatých Moravcích,“ připomněl Jarábek. „Má fotbalovou kvalitu, takových útočníků je málo. Je to jen o tom, aby byl zdravý a konečně doběhl zápasové i tréninkové manko.“

Aby nebylo smůly málo, tak Doležala po Jarábkově příchodu přibrzdilo zranění kolene. „Dobíhá ho pauza v Polsku, kdy tam moc nehrál. To je pak těžké se vracet zpátky a znovu se chytat,“ tuší kouč. „Potřeboval by odehrát nějaký slušný zápas, trefit se. Věřím, že vydrží a přijde to.“

Že by byl v Karviné přebytečný? Na prodej, případně výměnu? Trenér Radoslav Látal z Jablonce už se nechal slyšet, že by si vedli daleko lépe, mít v týmu právě Doležala. „To má Radek pravdu,“ pousmál se Jarábek. „Doli je přesně hráč, který může rozhodovat zápasy, pořád je silný v šestnáctce. Ale my se ho zbavovat nebudeme, já mu věřím.“