Zápasy po pauze? Plno otázek i obav. Sparta se Slavií ale hazard zvládají

Velká zvířata – nejen v české lize – se děsí reprezentačních oken. Z kádrů zmizí hromady hráčů, pracovní jednotky jsou úbytkem tvrdě poznamenané. Hrozí zranění z přeplněného programu. Štáby vidí tým pohromadě až těsně před víkendovým kolem… „Pro trenéra je to takový gamble,“ říká Radoslav Kováč. Přesto si Slavia se Spartou drží v uplynulých dvou sezonách stoprocentní úspěšnost v zápasech bezprostředně následujících po pauze. Vysokou úspěšnost mají i Bohemians. Katastroficky zvládají návrat do roboty ve Zlíně.

Už v sobotu se po reprezentační přestávce roztočí FORTUNA:LIGA. První kolo po čtrnáctidenním výpadku je vždycky nevyzpytatelné. Plné otázek, očekávání, nejasností i vážných obav. Nejvíce se návratu na bojiště bojí silné kluby. Hvězdy se rozprchnou po světě, o smysluplné práci během pauzy se s torzem kádru nedá moc bavit. Navíc hrozí zranění reprezentantů z únavy materiálu, i vinou mnohdy náročného cestování.

Třeba Oscar Dorley, eso slávistického středu pole, hrál ještě v pondělí kvalifikační zápas za Libérii, pak se složitě přesouval do Prahy. A není sám. To samé platí pro dalšího Afričana Sampsona Dweha z Plzně. Sparťanský živel Angelo Preciado odletěl do Ekvádoru, jeho spoluhráč James Gomez reprezentoval Gambii… Všichni nalétali tisíce kilometrů, v letadle strávili mraky hodin.

Pojďme k číslům. Jindřich Trpišovský, trenérský mozek Slavie, postrádal v uplynulém reprezentačním bloku celkem dvanáct fotbalistů. Z drtivé většiny členy základní sestavy. Na tréninku se mu hlásilo jen deset postav. To samé platí pro Spartu. Brian Priske nemohl pracovat s desítkou hráčů. Mnohem lépe na tom byl Miroslav Koubek, který v Plzni přišel jen o čtyři hvězdy. I tak je to problém.

„Velké kluby mají hodně reprezentantů, tak to zkrátka chodí. Jakmile už jich je třeba deset až dvanáct, kouč udělá blok z toho, co tam zbude. S tím pár dní trénuje,“ vypravuje Radoslav Kováč, který v asistentské pozici působil dva roky ve Spartě.

Většinou to chodí tak, že hráči mimo reprezentaci dostanou v prvních dnech záhul. Podstoupí zátěžové tréninky ve vysoké intenzitě. Pak dostanou od klubu volno. Jakousi krátkou dovolenou od pátku do pondělí. Načerpají psychické i fyzické síly. Pár dní si užijí s rodinou. Cizinci klidně odcestují domů. Vypnou i realizační týmy. Pak se všichni do procesu vrátí. V zahraničí bývá praxe ještě uvolněnější.

„Když jsem byl v Anglii, úvodní týden v reprezentační pauze byl zcela volný. Spoluhráči třeba odlétali na dovolenou, klidně se sebrali a s rodinami vyrazili do Dubaje. Zpátky do práce přišli strašně nabití a odpočatí,“ popisuje anglickou praxi Kováč.

A přidává se také matador David Pavelka, středopolař Sparty. „Na regeneraci nás moc nezůstalo, ale torzo, které tu zbylo, se trochu dalo dohromady. V pátek se k nám připojili kluci, kteří byli na reprezentačních srazech, takže už jsme zase v plné síle,“ praví před nedělní domácí zkouškou se Zlínem.

Jistě jste zaznamenali: „V pátek se k nám kluci připojili.“ Pro trenéry je to peklo. Teprve až v poslední všední den v týdnu – den či dva před ligovým utkáním – zjistí přesné informace o stavu kádru. Podle toho musí upravovat sestavu, často překopat původní plány, taktické záměry.

„První zápasy po reprezentační pauze je těžké zvládat. Pro trenéra je to takový „gamble“, loterie. Moc neví, co od týmu čekat. Pak se jen modlí, ať se zápas zvládne a všichni ho mají úspěšně za sebou,“ upřímně praví Kováč.

Do značné míry je hazardem tvorba základní sestavy. Právě po pauze klíčové postavy týmu zhusta sedí na lavici náhradníků. Do srážek s konkurencí zasahují až v průběhu utkání, nebo vůbec. Záleží i na tom, jak se duel vyvíjí. Pokud dobře, trenéři reprezentanty raději úplně pošetří.

Konkrétně v prvním ligovém zápase po říjnové přestávce Trpišovský využil v základní sestavě jen pět hráčů z jedenácti „cestovatelů“, Priske čtyři z deseti. Podobné cifry se dají očekávat i o víkendu, kdy se Slavia postaví Českým Budějovicím a Sparta zmiňovanému Zlínu.

Nejslavnější kluby v Česku se však v uplynulých třech sezonách naučily bitvy po přestávce zvládat. Nejlepší je Slavia s bodovou úspěšností 79,2 %, Letenští jsou na cifře 75 %. Co překvapí, že stejně jako Sparta si vedou Bohemians.

Naopak katastrofálně se nedaří Zlínu s úspěšností pouhých 16,7 %, což dělá zisk čtyř bodů ze čtyřiadvaceti možných… V této sezoně se „ševci“ dokonce červenají s nulovým bodovým ziskem a bizarním skóre 6:16 po duelech následujících po zářijové a říjnové reprezentační pauze.