VIDEO: Slavia - Budějovice 2:1. Domácí se nadřeli, výhru zařídil Chytil

Fotbalisté Slavie v 16. kole FORTUNA:LIGY udolali v Edenu České Budějovice těsně 2:1. Domácí poslal do vedení v 7. minutě Václav Jurečka, jenže hosté zásluhou Adedirana záhy srovnali. Sešívaným tři body zařídil až po změně stran Mojmír Chytil. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského si připsali povinnou výhru do tabulky, kde se vyhoupli do čela před Spartu. Ta má ale nedělní souboj se Zlínem k dobru.