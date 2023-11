Pro Kuliče neregulérní hřiště. Ghali zářil, Kozel smířen s jeho odchodem

Už ranní sněhová kalamita málem odvála střet tradičních ligových značek. „Ruku k dílu přiložil i celý realizační tým včetně mě. Zaměstnanci klubu odklízeli trávník od rána, a když měli pauzu na oběd, tak jsme se lopat chopili i my. Věřil jsem, že se nám to pak vrátí v samotném zápase, což se potvrdilo,“ lebedil si trenér vítězů Luboš Kozel.

Jeho svěřenci i přes mráz vtrhli do utkání nažhavení. Po krásné akci zakončil wingbek Ahmad Ghali bezvadně ostrý přízemní centr kolegy z druhé strany, Dominika Preislera, a svou premiérovou trefou v 39. startu za Slovan poslal svůj tým do vedení.

„Věděli jsme, že Boleslav se svým rozestavením bude nechávat wingbeky na zadní tyči volné a Ahmad ji skvěle zavřel,“ pochvaloval si Kozel vydařený taktický záměr.

Ten ovšem vyšel i jeho protějškovi, Marku Kuličovi. „Říkali jsme si, že budeme rychle rozehrávat auty i rohy, aby se nestačili zformovat. Přiznám se, že jsem s tím v konkrétní situaci ani nepočítal, ale v pravý okamžik jsem se otočil a na přední tyči líznul míč na tu zadní. Byl to můj typický gól. Furt klukům říkám, ať mi to tam takhle sypou,“ komentoval svou trefu na 1:1 Matěj Pulkrab.

Zprvu pohledný fotbal, který neměl nouze o pěkné technické kousky, se vinou stále sílícího sněžení postupně měnil v silovou bitvu. Maximální nasazení všech borců na trávníku oceňovalo přítomných čtrnáct stovek diváků aktivním skandováním po celé utkání, jež se po změně stran dvakrát přerušovalo pro zvýraznění vápen a autových čar.

Liberec - Mladá Boleslav: Slovan si bere náskok zpátky, prosadil se opět Ghali, 2:1! Video se připravuje ...

„Když už se to utkání rozehraje, tak se musí nějak dohrát, na takhle špatném terénu nelze hrát technicky. Přirozeně to vede k soubojům a sami jste viděli, že to byla holomajzna. Naštěstí se nikdo vážněji nezranil,“ mrzel kouče Boleslavi špatný stav hrací plochy.

Hrdinou vyrovnaného duelu se stal Nigerijec Ghali. Třiadvacetiletý šikula se i na sněhu dokázal na hranici vápna uvolnit ke střele a povedenou ránou na zadní tyč zajistil Slovanu vítězství.

„Hned jsem věděl, že to chci takto udělat. Sami jste mohli vidět, že mám levačku lepší než pravačku. Góly mi dělají radost, ale nejdůležitější jsou pro nás získané tři body,“ radoval se Ghali, pro nějž sníh nepředstavoval větší potíže.

„My Afričani to z domova samozřejmě neznáme, ale jsem tu už pár let, takže to pro mě nebylo nic nového. Podle mě jsem na to už zvyklý,“ nedělal si Ghali hlavu ze sněžné nadílky. Po Victoru Olatunjim, Muhamedu Tijanim či Yirovi Sorovi další Nigerijec s potenciálem na přestup do velké trojky.

S Ghaliho případným odchodem je kouč Liberce smířený.

„Tady je to tak, že se hráčům nebrání v dalším kariérním posunu, pokud je to výhodné pro všechny strany. Když přijde nabídka, budeme se o ní bavit. Svým způsobem je to pro nás vyznamenání. Je to důkaz, že se u nás s hráči nepracuje špatně,“ ví Luboš Kozel, jak to U Nisy chodí. Do konce podzimu ovšem zbývají ještě tři kola.