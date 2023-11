Liják, pak sníh. Jaká pohroma přijde příště? Hrablem se oháněl i Holec

„Chtěl jsem to jen zrychlit, abychom hráli co nejdříve, pořád jsme byli na dostřel,“ vysvětloval Holec. „Pořadatelé nevěděli, co mají odhrabovat, tak jsem se snažil pomoci, abychom co nejrychleji hráli.“

Kalamitní stav o poločase řešili rozhodčí s delegátem a zástupci klubů. „Sněžení bylo silné, hřiště pod nánosem,“ komentoval rozhodčí Tomáš Klíma. „Diskutovali jsme to s oběma týmy, oba projevily zájem pokračovat. Zkoušeli jsme, jak se chová míč. Nezastavoval se, tak jsme jen nechali protáhnout čáry, neměli jsme problém s rozhodováním. Chtěli jsme to dohrát, stejně jako oba týmy. Ve výsledku to nebylo tak strašné.“

Karvinští ale museli do druhé půle změnit dresy. Místo sněhově bílých nasadili zelená trika. „Nechali jsme je převléct do zelených, aby byli kontrastnější,“ přitakal Klíma. „Sice v zelené sadě neměli všechna čísla jako v prvním poločase, ale to problém nebyl.“

Přestávka se protáhla o dvacet minut. Olomoucký obránce Ondřej Zmrzlý, který přihrál na oba góly Lukáši Julišovi, si vybavil problémy s počasím už z prvního duelu. „Dokud budeme Karvinou porážet, klidně budeme hrát i v kroupách. Ať klidně padají trakaře,“ pousmál se. „My chtěli stoprocentně hrát. Než dohrávat v týdnu, nebo zítra... Pro nás bylo lepší hrát i v takových podmínkách.“

Karviná - Olomouc: Brankář Holec odzbrojil pořadatele a odklízel sníh Video se připravuje ...

Zmrzlý připustil, že pohyb a orientace na sněhu nebyly ideální. „V prvním poločase bylo ještě počasí v pohodě, dal se hrát nějaký fotbal, i když hřiště už bylo dost těžké. Měkké a trhalo se,“ popisoval. „I proto jsme chtěli hrát bezpečně zezadu. Druhý poločas už byl o tom, kdo to kopne dál, kdo to ubrání a jestli někomu spadne nějaký náhodný gól. Nám se podařila akce hned v začátku poločasu na 2:0, tím jsme se hodně uklidnili.“

Nejsložitější byl pro hráče pohyb. „A když začalo víc sněžit, byla i viditelnost hodně špatná, sníh lítal do očí,“ přitakal Zmrzlý. „Vítr hodně foukal, bylo to náročné. Ale jsem rád, že jsme to zvládli a dohráli.“

Karvinští museli na sněhu dotahovat manko, práci měli složitější. „Na tom terénu to bylo těžké,“ krčil rameny útočník Martin Doležal, který šel na hřiště po přestávce. „Balon se ani nedal podkopnout, poskočil, jezdil. Bylo to složité. Ale na to, že bylo sněhu docela dost, to ještě šlo. Zase tak moc to neklouzalo, šlo i zabrzdit. Terén nakonec nebyl až tak špatný, jak asi vypadal z tribuny.“

Sám o poločase neřešil, jestli se pokračovat bude, nebo ne. „Já se rozcvičoval, přišel jsem do kabiny, převlékl se a rozhodčí řekl, že se jde hrát. Tak jsme šli.“ Podobně to vnímal i trenér Juraj Jarábek. „Čekali jsme na pokyn sudích,“ glosoval kouč. „I kdybychom my vedli, tak bychom to dohrát chtěli. Dalo se hrát, i když byl sníh a hůř se kombinovalo, ale míč jezdil. Pro obě strany stejné.“

Karviná - Olomouc: Sněhová vánice přerušila zápas Video se připravuje ...

Václav Jílek, trenér vítězů, byl rozpolcený. „Když jsem viděl podmínky ve druhém poločase, tak jsem si říkal, jestli má smysl hrát? Aby to nebyla jen holomajzna,“ přiznal Jílek. „Byl jsem na vážkách. Ale kdyby se to přerušilo, tak by nový zápas začínal znovu od 0:0. Takže jsem nechtěl tlačit, aby se přerušovalo.“

Karvinští po zápase řešili dvě sporné situace. Domnělý ofsajd před gólem na 0:1, kdy se za obranu daleko utrhnul Zmrzlý. Situaci posuzoval sudí u VARu a gól posvětil. „Já si byl jistý, že ofsajd nebude,“ měl jasno Zmrzlý. „Byl jsem na úrovni Bederky a on vybíhal, až to dal Venťas (Ventúra) za obranu. Byl jsem si naprosto jistý, že to ofsajd nebude.“

Trenér Jílek si tak jistý nebyl. „Já se ani neradoval, v tu chvíli bych si na gól nevsadil, bylo to hraniční a doteď jsem to neviděl,“ řekl na rovinu kouč Olomouce. „Jen jsem si řekl - ty jo, jestli tohle vyjde? Byl to naprosto klíčový moment zápasu. Vnitřně jsem slavil až po VARu.“

Trenér poražených Jarábek rozporoval jinou situaci. Ve 31. minutě se Patrik Čavoš srazil s brankářem Tomášem Digaňou, rozhodčí pískal faul Čavoše. Chvíli poté dostal míč do brány Amar Memič. „Já tam faul neviděl, regulerni gol na 1:1. VAR měl jiný názor,“ dodal Jarábek.