Kobylík: pracant Kuchta byl vždy palič, vyjádření Dynama je absurdní

Uplynulé kolo FORTUNA:LIGY přineslo první sníh a také změnu na třetím místě tabulky, kam se posunulo Slovácko. Z top šestky naopak kvůli prohře s týmem z Uherského Hradiště vypadl Baník. Pražská „S“ úspěšně poměřila síly s posledními týmy tabulky – Českým Budějovicím a Zlínu. „Moc hráčů jako Birmančevič v lize není. Ve hře jeden na jednoho je jich v soutěži jen pět,“ říká bývalý hráč a současný expert České televize David Kobylík. Na koho by se Sparta a Slavia měly zaměřit v lednovém přestupovém období? A co řekl o konci Marka Nikla v Budějovicích?

Několik zápasů se hrálo už za hodně náročného počasí, ovlivnilo je to?

„Stadiony už jsou na sníh dobře nachystané, to by musel být extrémní, aby nešlo hrát. Nemůžeme se bavit o žádném pochybení termínovky, ty zápasy zkrátka jindy hrát nejde. Počasí samozřejmě roli hraje, ale chtěl bych vypíchnout, že se nikdo nezranil a že jsme neviděli ani špatnou hru. Třeba utkání Karviná – Olomouc nabídlo na sněhu dobrý fotbal, to samé v Liberci. Kdyby už se musela tato utkání rušit, byla tam výhoda, že by logisticky nebylo složité, aby se dohrála hned následující den.“

Sparta se Slavií hrály proti posledním týmům tabulky, ale žádná hitparáda to nebyla. Přisuzujete to repre pauze?

„Ani ne, ty zápasy byly především rozdílné. Sparta podle mě soupeře jasně přehrála, brzy vedla a Zlín se nikam dopředu moc nehnal, byl si vědom svojí kvality. Zvítězila u nich pragmatičnost, hráli, na co měli. U Českých Budějovic ta pragmatičnost nebyla, chtěly hrát ofenzivně, čímž možná Slavii překvapily. Ale i tak, Slavia zvládla utkání relativně v pohodě, přestože zahodila spoustu šancí. Oba týmy se o výsledky bát nemusely.“

Veljko Birmančevič dal dva góly, jak se vám líbil?

„Birmančeviče bych vyzdvihl, skvělý hráč. Takových moc v lize není. Hráčů, kteří umí takto chodit jeden na jednoho, je v soutěži pět. Dva má Sparta v podobě Birmančeviče a Haraslína. Dalším do party je Kušej. Pak je tu Ewerton, který to ale nedělá v extrémní rychlosti, a ještě Cadu. Pak už to jde hodně dolů.“

Jan Kuchta na druhou stranu šance zahazoval. Je to problém?

„Co se týče Kuchty, nikdy nebyl úplně útočník-zabiják. Vždy byl především