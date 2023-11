Ewerton v kleštích. Baník ho chce koupit, jenže na tahu je Slavia

Do konce kalendářního roku si Slavia může Ewertona za určitou finanční kompenzaci stáhnout z Ostravy zpátky. Stejně jako před rokem Srdjana Plavšiče či před dvěma lety Sparta stopera Davida Lischku. Ta jediná k tomuto kroku sáhla. Pokud se v Edenu rozhodnou Brazilce v Baníku ponechat, stráví technik i jaro ve Slezsku a FCB na něj bude moci uplatnit opci. V současnosti to však vypadá tak, že Slavia se pokusí Ewertona v zimě prodat do zahraničí. Nabídky jsou.

Ewerton už je hráčem Baníku! Takovým titulkem Ostrava na konci června oznamovala příchod Brazilce na roční hostování s opcí. K tomu, aby se stal opravdu jejím hráčem „natvrdo“, je však ještě daleko. Díky důvěře kouče Pavla Hapala se totiž dostal do podobné formy, jakou disponoval před dvěma roky v Mladé Boleslavi, kde za celou sezonu 2021/22 nasbíral 11+6.

Proto je o něj zájem. Nejen na Bazalech, ale i v zahraničí. Do Edenu létají dotazy z venku, situace připomíná rok starý příběh Srdjana Plavšiče. Srb se tehdy rovněž vyšvihl do výborné fazony, řešil lukrativní nabídky z Číny či Ázerbájdžánu, ale kvůli těhotné ženě se rozhodl zůstat ve Slezsku. Do polského Rakówu Čenstochová přestoupil až v létě.

U Ewertonovy story je rozdíl v tom, že Baník na něj má opci. Tu může uplatnit na jaře do určitého data, jako to naposledy udělal například s Eldarem Šehičem z Karviné nebo Jiřím Letáčkem z Pardubic. Jenže to vše jen za předpokladu, že si šestadvacetiletého technika do