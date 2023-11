Boss Pardubic: Kováč má (zatím) důvěru. Hlavatého jednou zmrzačí

Obtěžkaní třemi porážkami v řadě a sesunem na barážovou pozici v Pardubicích řeší, co dál a jak dál. Hlavní výstup zní: trenér Radoslav Kováč má důvěru. Zatím… „Čekají nás tři klíčová kola. Potřebujeme uhrát co nejvíce bodů a pak všechno vyhodnotíme,“ říká Vít Zavřel, sportovní ředitel aktuálně čtrnáctého celku FORTUNA:LIGY.

Jakoby se proti Pardubicím svět spiknul. Téměř pravidelně vyseknou zajímavý fotbalový kus, ale body bere konkurence. I proto, že místní eso Michal Hlavatý na vlastní kůži zažívá speciální pozornost soupeřů. Někdy až dalece za hranou pravidel… „Šikovné kreativní hráče přece musíme chránit, ne? Tihle Kodešové (kapitán Hradce) a spol. nám jednou Hlavatého zmrzačí,“ rozčiluje se Vít Zavřel. V zimě bude mít co dělat, aby svůj klenot v klubu udržel.

Třikrát v řadě jste prohráli a spadli na barážovou pozici. Co s tím?

„Snažíme se zůstat pozitivní, ale samozřejmě si uvědomujeme, jak strašně jsme si zkomplikovali život. Na konci října jsme jeli s výhrou z Českých Budějovic a měli jsme před sebou zápasy se Zlínem, v Mladé Boleslavi a v Jablonci. Měli jsme o nich jinou představu, chtěli jsme odskočit do klidnějších vod. Aby se nám lépe dýchalo a abychom každé utkání nehráli pod tlakem jako celou minulou sezonu. Bohužel jsme to nezvládli. Postupně se nám ze hry vytrácí lehkost, automatismy… Kluci pracují, kabinu máme dobrou, ale neúspěchy s naším mladým kádrem jednoduše zahýbaly. Do problémů nás dostal domácí zápas se Zlínem, pak jsme logicky nebodovali venku. Přitom v Jablonci jsme mohli třikrát odskočit na 2:0, nakonec neproměníme ani penaltu. Pak neodkopneme balon a dostaneme na 1:1. Takové situace nás ničí. Ale pozor,