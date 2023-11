Mazej do béčka! Jeřábek vyhrál starý spor s Teplicemi, CAS řekl: Takhle ne

Je to vcelku běžná věc – a zároveň z toho může být velké mrzení. Nebo dokonce spor, který se táhne léta. To když se fotbalista nesmíří s tím, že ho jeho klub poslal do béčka. Přesně to udělal obránce Michal Jeřábek, jenž se bránil, že ho v Teplicích v půlce sezony 2019/20 potrestali za to, že neprodloužil smlouvu. A dokonce podal výpověď. U domácích instance neuspěl a měl platit pokutu, Mezinárodní rozhodčí soud pro sport (CAS) mu však dal po čtyřech letech za pravdu. Klíčová otázka zní: Je to precedens, který bude mít vliv na postavení domácích fotbalistů?

„Pro hráče působící v Česku má konečné rozhodnutí obrovský význam,“ je si jista šéfka České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) Markéta Vochoska Haindlová, jež zastupovala Jeřábka i Martina Haška, který se ve zlém rozešel s pražskou Spartou. Teplice však vidí verdikt jako „velmi zarážející“ a FAČR zmiňuje odlišné posouzení důkazů „v rámci jejich volného posouzení“.

Stalo se to na samém konci roku 2019, po necelých čtyřech letech od Jeřábkova příchodu z Dukly. Ve žlutomodrém dresu v lize odehrál dvaaosmdesát utkání a vstřelil pět gólů. V šestadvaceti platil za velmi solidního stopera, v posledním roce angažmá však po desátém kole vypadl ze sestavy a do konce podzimu nastoupil už jen jedinkrát. Poté byl přeřazen do rezervy hrající neprofesionální ČFL, půl roku před vypršením kontraktu. Pře se vedla o to, z jakých to bylo důvodů.

V mnoha ohledech to připomínalo nikoli neobvyklou situaci. Alespoň v tuzemských poměrech. Na jedné straně stojí fotbalista, který je ještě před koncem smlouvy rozhodnut odejít jinam a eventuálně už je na tom se zájemcem o své služby domluvený.

Na druhé straně je klub, který do něho investoval, platí ho a nechce na tom tratit. To znamená nechat ho odejít zadarmo. Proto bylo dlouhá léta zavedenou praxí, že pokud se jednání neblíží dohodě, padne výhrůžka o přeřazení do B-týmu, nebo na to zkrátka dojde. Třeba někdejší hráči libereckého Slovanu by mohli vyprávět.

Mrzelo ho vnímání: Neprodlouží, tak se nehodí

Tomu, že šlo u Jeřábka o stejný scénář, nasvědčovaly výroky zástupců teplického klubu. Ti se ho od léta 2019 snažili přesvědčit, aby souhlasil se spoluprací na další roky.

„Jeřábkovi jsem oznámil, že když nepodepíše do konce roku, nepočítáme s ním. A že 6. ledna začne s třetiligovým B-týmem,“ řekl sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek. A připomněl případ útočníka Davida Vaněčka, jenž měl v předstihu nabídku od skotského klubu Heart of Midlothian, ovšem v áčku Teplic do konce kontraktu zůstal. „Nevyplatilo se nám to. Konec angažmá už neměl takový, jaký bychom si představovali. Sám cítil, že byl už hlavou jinde, což není pro klub úplně ideální,“ nechal se slyšet Vachoušek.

Zkrátka se ohledně Jeřábka nedržel ani tehdejší trenér Stanislav Hejkal. „Půl roku jsme mu nabízeli prodloužení smlouvy a dohadovali jsme se s ním. Ve finále nám řekl, že neprodlouží, chtěl by zkusit zahraničí. Pro mě jako trenéra je to uzavřená kapitola. Končí. Od ledna začne s B-týmem,“ prohlásil ve shodě s Vachouškem.

Jeřábek se snažil rozhodnutí zvrátit, ovšem neuspěl. Zároveň dal najevo, že klubovou logiku předpokládající jeho nedostatečnou motivaci