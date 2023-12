Pravděpodobné sestavy: Sparta s Karabcem a Rynešem, za Slavii Ševčík

Veljko Birmančevič (vlevo) poslal Spartu proti Zlínu rychle do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Veljko Birmančevič z dorážky překonal Stanislava Dostála a poslal Spartu do vedení 2:0 • Pavel Mazáč / Sport

Ladislav Krejčí se vrátil po zranění do akce, proti Zlínu naskočil v 62. minutě • Pavel Mazáč / Sport

O víkendu nás čeká promrzlé 17. kolo FORTUNA:LIGY. Kvůli obtížím s počasím a terénem bez duelu Českých Budějovic proti Hradci. Ostatní zápasy se doufejme odehrají bez větších potíží. Ve šlágru kola se utká Baník s Plzní. Sparta jede do Pardubic, kde by mohli šanci v sestavě dostat Karabec a navrátilec po zranění Ryneš. A jaké změny po čtvrtečním duelu v EL chystá Jindřich Trpišovský? Podívejte se na pravděpodobné sestavy na víkend. Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.