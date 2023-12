Sněžení ruší fotbal! Hrát se nebude ani v Ďolíčku, dnes zbývá jediný zápas

Jablonec - Teplice

Jablonečtí se podle svého mluvčího Martina Bergmana snažili udělat maximum, aby se dnešní utkání uskutečnilo. Vyhřívání trávníku spustili už ve středu 22. listopadu, neboť sníh zasypal stadion na Střelnici již v minulém týdnu před domácím zápasem s Pardubicemi. Tentokrát však byly přívaly výrazně větší.

„Vyhřívání hřiště je v provozu delší dobu, ale největší komplikací před zápasem s Teplicemi je pokračující sněžení. Sníh tedy pomalu odtává, ale připadá další a další. Najet na hřiště s technikou nelze, protože horní vrstva je podmáčená,“ uvedl na webu jabloneckého klubu Bergman.

Z původních pěti zápasů dnešního programu 17. kola tak zůstaly jen tři, domácí kluby dělají vše pro to, aby se odehrály. Od 15:00 by měla Mladá Boleslav přivítat Karvinou a Olomouc hostit Slovácko, od 18:00 by pak měli nastoupit Bohemians 1905 proti Liberci. V neděli jsou v plánu duely Pardubic se Spartou, Ostravy s Plzní a Zlína se Slavií.

Bohemians - Liberec

Mladá Boleslav - Karviná

České Budějovice - Hradec Králové

„Po čtvrtečním intenzivním sněžení, které pokračuje i během pátečního dne, označil rozhodčí delegovaný komisí rozhodčích hrací plochu za nezpůsobilou i přes fakt, že domácí klub měl vytápěcí systém hřiště spuštěný dle regulí,“ uvedla LFA v pátek k zápasu v Českých Budějovicích.

Loni v listopadu bylo kvůli sněžení a nezpůsobilému hřišti odloženo i utkání Českých Budějovic s Hradcem Králové v osmifinále domácího poháru. Soupeři tehdy nastoupili v náhradním termínu na začátku letošního února, Jihočeši zvítězili 2:0.

Problémy i v Německu

Dnešní zápas německé fotbalové ligy Bayern Mnichov - Union Berlín byl kvůli přívalům sněhu odložen. Zimní počasí v Bavorsku ochromilo dopravu. O zrušení souboje mezi dvěma účastníky Ligy mistrů informovalo vedení soutěže.

Kvůli silnému sněžení v noci na dnešek přestaly v Mnichově jezdit vlaky, autobusy i tramvaje. Část cestujících byla nucena přenocovat ve vlacích. Provoz přerušilo také letiště.

Bayern, který je v tabulce druhý o dva body za Leverkusenem, měl usilovat o sedmou bundesligovou výhru v řadě. Naopak Unionu s českým záložníkem Alexem Králem se nedaří, před týdnem remízou 1:1 s Augsburgem zastavil sérii devíti porážek v domácí soutěži. Tým pak převzal chorvatský kouč Nenad Bjelica, který debutoval na lavičce berlínského mužstva ve středečním duelu Ligy mistrů v Braze (1:1).