Priske: Výhra i díky VAR. Hřiště bylo dobré, Pardubicím patří respekt

Znovu pořádně řízl do sestavy. Trenér Brian Priske oproti čtvrtečnímu zápasu s Betisem vyměnil osm hráčů. Přesto si Sparta odškrtla to nejdůležitější. V Pardubicích vydřela výhru 2:1 a pojistila si první pozici v ligové tabulce. Dvěma góly se o to postaral Ladislav Krejčí. „Víme o jeho kvalitách. Potřebujeme ho,“ řekl dánský kouč. Jak to vypadá s Asgerem Sörensenem?

Nebyla to snadná výhra, že?

„Ano, bylo to těžké. Neodehráli jsme naše nejlepší utkání. Druhý poločas byl z naší strany lepší, ale v tom prvním nám chyběla kvalita, tempo hry, prohráli jsme hodně osobních soubojů a nezískávali druhé míče. Bylo to složité po celých devadesát minut, ale získali jsme tři body. Chci poděkovat hráčům, že se zvedli ve chvíli, kdy jsme to potřebovali. Tři body získáváme i s ohledem na to, jak rozhodl VAR. To byly okolnosti, které se na zápase podílely.“

Pardubice - Sparta: Mukwelle docpal míč do sítě! Ale gól odvolán kvůli ofsajdu Video se připravuje ...

Oproti zápasu s Betisem jste udělal osm změn. Nebylo jich příliš?

„To je těžké říct. Fakt je, že jsem vystřídal osm hráčů. Ale nevíme, co by se stalo, kdybychom hráli ve stejném složení. Takhle jsem se rozhodl a nebyl jsem z toho nervózní, protože tihle hráči dobře trénují a tlačí se do sestavy. V posledních týdnech ukázali, že si zaslouží víc minut. Vyhodnotil jsem to tak, že tohle byl dobrý moment pro tolik změn. Ani teď nedokážu říct, jestli to bylo dobré, nebo špatné. Každopádně jsme získali tři body.“

Ladislav Krejčí vstřelil dvě branky. Je po zranění v ideální formě?

„Nevím, to je těžké. Odehrál dobré utkání, stejně jako s Betisem. Samozřejmě víme o jeho kvalitách, hrál dobře do defenzivy a k tomu dal dva góly. Dodává týmu mentalitu i v kabině, to je unikátní. Potřebujeme ho, ale stejně tak ostatní hráče. Dnes uprostřed obrany nastoupil Vydra, a i když byl u gólu Pardubic, odehrál dobré utkání.“

Jak to vypadá s Asgerem Sörensenem?

„Je to dobré. Před zápasem s Betisem si v tréninku přivodil drobné zranění. Doufám, že ho před Vánocemi ještě v zápase uvidíme. Pár dní trénuje sám a nejbližší dny napoví víc. Každopádně věřím, že to bude dobré a bude nám k dispozici.“

Hodně zápasů se v tomto kole zrušilo. Sledoval jste situaci, jestli budete hrát?

„Samozřejmě jsme v posledních dnech sledovali předpověď počasí. Uzpůsobili jsme tomu i program, v sobotu jsme měli lehčí trénink na Letné, ale cítili jsme, že by se mohlo hrát. Musím ocenit Pardubice, jak k tomu přistoupili a že uklidili hřiště od sněhu. V posledních dvou dnech udělali skvělou práci a my jsme mohli odehrát zápas na dobrém hřišti. Chtěli jsme hrát a je potřeba vyjádřit respekt klubu a všem, co se o to zasloužili.“