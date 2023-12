Teplický „nefér“ gól? Nechám to na jejich svědomí, zní z Jablonce

Fotbalisté Jablonce mají za sebou jeden z nejvyhrocenějších zápasů sezony, v emotivní přestřelce porazili Teplice 3:2. A to do ohně nemohl přilévat ani kouč Radoslav Látal, kvůli karetnímu trestu ho musel při své premiéře zastoupit asistent Tomáš Čížek. Ani jemu se nelíbil vyrovnávací gól soupeře, který Jablonci v rozporu se „zvyklostmi fair play“ nevrátil balon a následně skóroval. „Nechám to na jejich svědomí,“ reagoval.

Hodně vyhrocené derby, jak ho hodnotíte?

„Strašně těžké utkání. Teplice byly houževnatým soupeřem, nedaly nám nic zadarmo. Do zápasu jsme dobře vstoupili, dali jsme gól, ale po něm přišlo utlumení, s tím se pereme delší dobu. Teplice pak srovnaly takovým záhadným způsobem, k tomu se nechci vůbec vyjadřovat. Na klucích ale bylo vidět odhodlání. Ve druhé půli jsme nefungovali úplně dobře, ale pomohla nám střídání, která zápas rozhodla.“

Jak jste tu premiéru prožíval?

„Nervozita ani nebyla, protože jsem prožil stejný předzápasový rytmus, jako když jsem asistent. Na lavičce už to spadne úplně. Je to trochu jiné, důležitá rozhodnutí jsou na vás. Ale s Radoslavem Látalem jsme měli nějaký plán, byli jsme i ve spojení a řešili to za pochodu.“

Co byste řekl o situaci před vyrovnávacím gólem?

„Byli jsme možná naivní v tom, že jsme balon nemuseli zakopávat. Ale bylo evidentní, proč to udělal, viděli to všichni. Dál se k tomu nemá cenu vracet.“

Tepličtí se hájili, že se ukopl a ne, že ho zakopl…

(úsměv) „Máme čistý balon, můžeme pokračovat s útokem na druhou stranu. Kratochvíl vidí, že leží hráč, tak to kopne do autu. Jestli to oni viděli obráceně, nechám to na jejich svědomí.“

Padalo hodně žlutých karet a kouč Teplic Frťala se rozčiloval, že nebyly udělovány stejným metrem. Jak jste to viděl vy?

„Neřekl bych, že nebyl stejný. Rozhodčí nastavil laťku a pak to vyhodnocoval podle sebe. Ať si nějaké udělování či neudělování žlutých karet posoudí jiní.“

Po hrůzostrašném úvodu sezony se zvedáte, jste dva body za Libercem, který má zápas k dobru. Dýchá se vám lépe?

„Je to příjemné, protože hráči vidí, že když makají, tak je to odmění. Teď máme sérii, kdy se nám výsledkově daří, i když jsou tam herně nějaké výkyvy. Musím ale říct, že to bylo správně odmakané a můžeme s klidným svědomím na Spartu. Čeká nás vyprodaná Letná, ale každý hráč se na takový zápas těší. Není vyloučeno, že ji můžeme potrápit.“

Rozhodující gól dal Jan Chramosta, který poslední dobou moc nenastupuje. Řekl si znovu o základní sestavu?

„Jak teď máme dva hodně rychlé zápasy za sebou, věděli jsme, že nějaká rotace bude. Myšlenku, že by na Letné nastoupil, už jsme měli předtím a tímhle nám dokázal, že může. Nevíme ale, jaký bude zdravotní stav, někteří kluci jsou pochroumaní.“

Jak jste byli spokojení s trávníkem?

„Může být jen maximální spokojenost. V tuhle dobu to byly v Jablonci nadstandardní podmínky na fotbal.“