Koubek odmítl honbu za titulem: Jsme v procesu. Šulce si velice vážím

Kvalitu soupeře především směrem do ofenzivy zná. S vítězstvím v Mladé Boleslavi v souboji o třetí místo 3:1 tak byl trenér Plzně Miroslav Koubek hodně spokojený. Kouč hostí chválil výkon týmu a logicky také dvougólového Pavla Šulce, ale i kvalitu trávníku v Lokotrans Areně. Odmítl ale dotaz na to, že hledí směrem k dohnání pražských „S“ na čele. „Nevím, kde se pořád berou polemiky, že Plzeň už ztratila šanci na titul, nebo že se jí rivalové vzdalují. Nikdy jsme neřekli, že hrajeme o titul,“ řekl.

Vážíte si tří bodů z Mladé Boleslavi?

„Nesmírně. Věděli jsme, že Boleslav je zejména doma kvalitní mužstvo, dle mého názoru s nejlepší ofenzivní vozbou v lize z hlediska sehranosti a řešení různých situací. Mára Kulič to do nich jako bývalý vynikající útočník dostává. Podařilo se nám to ustát, toho si cením. Složitě se nám chytaly jejich náběhy, v tom je jejich největší síla. Nějaká chybka tam byla. Soupeř měl dost finálních situací, bylo to otevřené utkání. Museli jsme toho hodně vydřít, vybojovat, k tomu tam bylo z obou stran hodně dobrých kvalitních akcí, my jsme jich měli víc možná v první půli. Bylo proti nám hodně standardek, někdy nechápu, co se všechno odpíská.“

Ale zápas jste nakonec zvládli.

„Na začátku druhého poločasu jsme šli rychle do vedení, to bylo důležité, povedla se nám skvělá branka Pavla Šulce. Museli jsme pak zvládnout stupňující tlak Boleslavi, domácí trenér Mára Kulič to dobře oživil vysokými střídajícími hráči. V čele s Jindrou Staňkem jsme to ustáli, tohle slovo říkám poněkolikáté. Ceníme si toho, moc jsme tuhle výhru potřebovali. Bylo jasné, že Boleslav hraje o třetí místo a půjde po nás velmi koncentrovaně, odhodlaně a s velkým úsilím. Byli jsme asi efektnější a štastnější.“

Ceníte si výkonu a gólů Pavla Šulce?

„Velice si ho vážím. Bylo by dobré se nad ním zamyslet i třeba v jiných sférách.“

Máte na mysli reprezentaci?

Já to neřekl.“ (úsměv)

Byl kvůli počasí zápas hodně náročný?

„Trávník byl výborně připravený, nepochybovali jsme o tom, že by se nemělo hrát. Znám místní trávníkáře, tráva je tady v Boleslavi skvělá, jde o jedno z nejlepších hřišť v republice.“

Na jakou porci minut byl připravený uzdravený Matěj Vydra?

„Začal s týmem naplno trénovat od pondělí, takže jsme ho do Boleslavi vzali, ale dali jsme nakonec přednost Honzovi Klimentovi. Posílili jsme tím hroťáka a stáhli Šulce do zálohy. Nechtěl jsem tam Matěje házet takhle brzo po zranění, notabene na takovém terénu.“

Dostali jste se v tabulce na třetí místo. Jak vnímáte situaci na čele ligy, kde má velký náskok Sparta se Slavií?

„Nevím, kde se pořád berou polemiky, že Plzeň už ztratila šanci na titul, nebo že se jí rivalové vzdalují. Nikdy jsme neřekli, že hrajeme o titul, v klubu probíhá nějaký proces. Je to o vnímání celé naší situace - nechci poměřovat s těmi, co jsou před námi, tam je konsolidovaná, dlouhodobá vysoká kvalita. Naše mužstvo je stále v polotovaru, jsme zranitelní. Ceníme si toho, co jsme dokázali v Evropě, toužíme se do ní zase podívat i příští rok, to je cíl Plzně. Ale opakuji, že nikdy jsme neříkali nic o titulu. Abychom se někde chvástali a pak byli nešťastní, že nám to ujelo, tak to ne. Nechává nás to chladnými.“

Nebál jste se, že Tomáš Chorý dostane po zákroku na Matouše Trmala červenou?

„Z lavičky jsem to měl nějakých osmdesát, sto metrů. Musím se pořádně podívat, co se tam semlelo. Fakt teď po zápase nevím.“