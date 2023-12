Kliment se bál ofsajdu: Snad mě trefa odšpuntuje. S Vydrou na sebe slyšíme

V hierarchii plzeňských útočníků dlouho gólově spal jako Šípková Růženka. Jan Kliment se v 18. kole FORTUNA:LIGY proti Českým Budějovicím prosadil poprvé od poloviny září a podílel se tak na jihočeské demolici 5:0. „Škoda, že jsme těch gólů, my útočníci, nedokázali přidat víc, ale výkon to byl slušný,“ hodnotil po utkání někdejší forvard Stuttgartu či Bröndby Kodaň.

Trefil jste se poprvé od 17. září, kdy jste se podílel na kanonádě ve Zlíně. Jak je to důležitý moment?

„Měl jsem teď horší období, kdy jsem sice hrál podle mě slušně, ale nepadalo mi to tam, ať už proti Ballkani nebo třeba s Hradcem. Jsem rád, že to tam padlo.“

Bál jste se, že váš gól padl z ofsajdu?

„Máte pravdu, trochu jsem se bál, proto jsem se ani pořádně neradoval. Až když sudí rozhodl na půlce, tak mě to potěšilo samozřejmě.“

Co se snažíte zlepšit na tréninku, abyste zase dával více branek?

„Měl jsem formu minulý rok, potom přišlo nějaké zranění. Ve fotbale to tak někdy je, že když se daří, padá tam skoro všechno, teď prožívám horší období. A co s tím? Pořád přemýšlíte nad tím, co můžete udělat líp. Člověk musí hlavně čekat, až to tam zase padne a smůlu protrhne.“

Hráli jste vepředu po delší době s Matějem Vydrou? Je to pro vás ideální parťák?

„Myslím si, že nám to spolu svědčí i na tréninku. Víme o sobě a jsme docela sehraní. Dnes se to vlastně taky ukázalo. Jen je škoda, že jsme nedokázali přidat více gólů, ale výkon to byl slušný.“

Dlouhodobě mimo je Durosinmi, na marodce přibyl Chorý, zdravotní trable provázely i Vydru. Je to pro vás lepší pozice, že se můžete lépe porvat o pozici i směrem k jaru?

„Jak jsem už říkal, ve fotbale se situace mění strašně rychle. Jednou jste dole a jednou nahoře. Když jsou teď zranění Durosinmi a Chorý, tak jsem rád, že se mi to tentokrát povedlo, dal jsem gól a věřím, že se to celé odšpuntuje.“

Nyní si Plzeň upevnila třetí pozici. Máte v hlavách ještě první dvě místa?

„Potřebovali jsme porazit České Budějovice, abychom vůbec na té třetí pozici byli. Nekoukáme na pražské kluby. Hledíme na sebe a čas ukáže. Podívejte se na Spartu, jak se část sezony trápila a nakonec vyhrála titul, takže bych netvrdil, že je to něco nemožného se ještě třeba dotáhnout.“

Z hostujícího kotle čtyřikrát během zápasu přiletěla na hrací plochu dýmovnice. Co jste si pomyslel?

„Ten první moment jsem ani nezaregistroval. Když se to stalo podruhé, tak to už dál bylo hloupé. Za stavu 0:3 z jejich pohledu asi uškodili hlavně svému týmu. My jsme oddechli a načerpali síly do dalších útoků. Když se zrovna v těch místech soustředíte na hru a najednou něco přiletí, tak to určitě není příjemné.“