Havlík: plachý zabiják vládne lize. Svědík ho chce dál. Ale kde to bude?

Delší větu z něho nevypáčíte. Rozhovor na kameru? Brrr, jen to ne. Na řeči levonohý introvert Marek Havlík (28) není. Na podzim je na góly. V sobotu dal čtyři Bohemians, celkem jich má deset, vyšvihl se na první místo střelecké tabulky FORTUNA:LIGY a zároveň se stal podruhé v sezoně jasným vítězem iSport Indexu. Leckdo se podiví: Že zrovna on?! „Bojím se, abychom ho tímto zápasem neztratili,“ prohodí jeho spoluhráč Petr Reinberk.

Jeho levačka píše. Vítězný kanón z pětadvaceti metrů na 3:2 proti „klokanům“? Čirá fotbalová krása. Na tribuně po nezapomenutelném zápase objala Marka Havlíka vitální důchodkyně Růžena Pašková, téměř devadesátiletá oddaná fanynka Slovácka. „Svému“ Marečkovi pogratulovala a popřála hezké Vánoce. Budou!

Hlava rodina má za sebou životní půlrok. Plný gólů – a krásných. Taky bodů pro Slovácko, na nichž se podílel. A radosti, kterou rozdával příznivcům klubu z Uherského Hradiště. Malé organizace, která jde opět po krku nejlepším. Hodně za to vděčí snajprovi Havlíkovi. „Už při třetím gólu jsem měl trošku slzy v očích, když celý stadion vyvolával moje jméno. Užíval jsem si to,“ přiznává.

Perfektní výkon. To značí známka 10, maximum, na které hráč v iSport Indexu může dosáhnout. V probíhající sezoně se to povedlo jen třem hráčům – Veljku Birmančevičovi s Lukášem Haraslínem ze Sparty a nyní Marku Havlíkovi.

Není divu, v zápase proti Bohemians mu asi nešlo nic vytknout. Maximum bodů dostal dle analytického pohledu deníku Sport a webu iSport v osmi z dvanácti sledovaných metrik a posunul se na třetí místo celkového pořadí.

Havlíkova potence v posledních týdnech je nebývalá, pozoruhodná. „Vždycky byl ofenzivní hráč,“ podotkne hráčův agent David Nehoda z agentury Nehoda Sport. I ta má v rukou jeho další osud. „Teď to neřeším. Po posledním zápase na to bude klid a čas,“ odsune záložník veškeré spekulace.

O jeho schopnostech moc dobře ví celá liga. Včetně Sparty, Slavie či Plzně. Jenže… Plachému rodákovi z Lubné u Kroměříže bude na prahu nového ročníku devětadvacet let, k čemuž top kluby přihlížejí.

Kreativního středopolaře s dynamitem v noze, jenž se na konci podzimu proměnil v gólovou bestii, už neprodají za miliony eur do ciziny. Takže vzít, nebo nevzít? A teď v zimě, půl roku před koncem jeho kontraktu? Anebo až v létě, kdy může být zadarmo?

Nepřekvapilo by, kdyby Havlík opět prodloužil ve Slovácku, kde se cítí jako doma v obýváku. Je patriot, srdcař. A už teď podle informací Sportu nejlépe honorovaný hráč Svědíkova mužstva. Nikde jinde ligu nehrál. K tomu, aby podával výkony, na které má, potřebuje víc důvěry a sebevědomí než někteří jiní. Tohle všechno se mu nyní sešlo, i proto tak střelecky vyletěl.

Sedí mu vyšší pozice na hřišti, kam ho kouč Martin Svědík posunul po rozpačitějším rozjezdu ročníku. Dostává se do šancí, a když mu jde balon proti levé noze, uklízí ho s bravurou do brány.

Jako proti Bohemians. Dvakrát po zemi, jednou nahoru z pětadvaceti. A považte, pátý zářez zaznamenal po Ciciliově skvostné asistenci pravačkou. Někdy vypadá, že ji má na opírání, teď ji použil na skórování. „Trošku jsem se bál, že to ani netrefím,“ pousměje se nový kanonýr.

V sobotu ale trefil všechno, co mohl. Vlastně ne, jednou zaváhal. Po Petrželově centru měl gól i na hlavě, jenže se mu svezl na rameno. Nohou byl nicméně stoprocentní. „Michal Trávník mi po nějakém gólu říkal, že mám střílet z každé pozice, že mi tam padne úplně všechno,“ líčí Havlík.

„Všichni vidíme, že má velkou formu. Je skvělý. Dokáže si pokrýt balon a hodně pomáhá i agresivitou v presinku,“ připojí pravý bek Reinberk, který mu v sobotu nahrál na dvě trefy.

Především ta v úvodu druhé půle na 3:2 byla nádherná a rozhodující pro výsledek. „Modlil jsem se, aby to trefil do šibenice. A skoro to tam bylo,“ líčí „Rambo“.

Střelec však své zásluhy skromně mírnil. Upozornil, že dělovce pomohla za Jedličkova záda teč protihráče. „Vychýlil to gólmanovi, jinak by to šlo asi do středu brány. Zapadlo to tam hezky.“

„Klokani“ odjeli z Moravy s prázdnou kapsou. Přišli i o bodík, ve který po dvou hrubkách v domácí defenzivě v poločase věřili. Po pauze neměli nárok. Slovácko s Havlíkem v čele jede.

Svědík: Chci s ním pokračovat

Kdyby měl vyplnit anketní lístek na téma „můj nejoblíbenější svěřenec“, nejspíš napíše: Marek Havlík. A teď si přeložte větu Martina Svědíka (49) po jeho střelecké show proti Bohemians. „Rád bych s Markem dál spolupracoval,“ prohlásil kouč Slovácka. Vezme si ho s sebou na příští angažmá? Do Plzně? Do Polska? Nebo oba zůstanou tam, kde se jim tak daří?

Je pro vás šok, že záložník Marek Havlík po víkendu vede tabulku střelců?

„Nejsem zas tak překvapený. Na tréninku vidím, že koncovku má. Jeho levá noha je fakt perfektní. Marek má velmi dobrou střelu i přihrávku. Teď dobře rozvíjíme útoky, přenášíme hru a vytváříme si šance. Mužstvo mu vytváří prostory a on si je správně vyhledává. Je v nejlepších letech, má zkušenosti. Hrozně mu to přeju. Je to hodný, pracovitý kluk. Má tady důvěru a teď i sebevědomí. Čtyři góly od záložníka jsem ve Slovácku nezažil a myslím, že to jen tak někdo nepřekoná.“

Pro vás byl vždycky stěžejním borcem sestavy, že?

„Od té doby, co jsem tady, vím, že je pro Slovácko klíčový hráč. I na nižší pozici, kde hrál dřív. Tehdy to nebylo tolik vidět, protože se tak nepodílel na produktivitě. Vytáhli jsme ho výš, dal pár gólů a zjistil, že jeho střela, kór na těchto terénech a s těmito balony, je projektil. Myslím, že je si toho vědomý. Třetí gól proti Bohemians? To byla nádhera, jak to letělo. U dvou branek zase ukázal fantastické sběhnutí do prostoru. Má pro to cit a z toho obrovsky těží.“

SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 5:2. Čtyřgólový Havlík zničil Klokany Video se připravuje ...

Co říkáte na jeho galapředstavení proti „klokanům?

„Dal krásné branky a byl ústřední postavou našeho týmu. Vyzdvihnul bych všechny hráče, ale jeho góly byly velmi důležité a opravdu hezké. Mára je teď spíš na konci akcí, proto nemá první asistence. Je to hráč, který umí dát gól i pracovat dozadu, je agresivní v presinku. Je v tomto komplexní. Mám pro něj jen slova chvály.“

Na podhrot jste ho mohl po letech vysunout i proto, že nyní máte k dispozici univerzální středopolaře Matěje Valentu a Michala Trávníka. Je to tak?

„Jak říkáte, to je velice správné uvažování. Markovi jsme chtěli pomoct, protože ze začátku sezony neměl moc formu. Byly tam nějaké příčiny, věci kolem výživy. Měl problémy sám se sebou. Přáli jsme si, ať se z toho dostane jednoduchostí, ať se tlačí do koncovky. Zhostil se toho velmi dobře.“

Limituje ho k ještě lepší kariéře slabší pravá noha a rychlost?

„Když si vybavím střední záložníky v lize... Třeba Ševčík za Slavie taky není žádný sprinter. Tito hráči mají úplně jiné atributy. Vůbec si nemyslím, že je Markovým limitem rychlost. A pravačka? Praváci zas nemají levé nohy. (usmívá se) Je to logické a vyvážené. Levačku má prostě výstavní. Na tréninku dá občas gól i pravou.“

Udrží ho Slovácko? V létě mu končí smlouva.

„To není otázka na mě. Ale myslím, že to není ani tak otázka Slovácka, ale Marka Havlíka. Když bude chtít odejít, odejde. Když ne, zůstane. Je slovácký patriot. Nevím, jestli má sen posunout se do nějakého top klubu. Jako trenér můžu říct, že budu rád, když s ním budu spolupracovat dál.“