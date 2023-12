Slavia vs. trávník: rozpadá se, klouže. Drny a písek… Trpišovský má strach

Někde klouže, někde se rozpadá. Někde je drn, někde písek, který hráčům při kopnutí do míče létá od nohou. Tak by rozhodně nemělo vypadat hřiště elitního českého klubu, ale v Edenu je to realita. Slávisté tak řeší trávník jen čtyři měsíce po jeho výměně a celkem počtvrté za rok. „Upřímně z toho mám před čtvrteční Evropskou ligou trochu strach,“ přiznal kouč Jindřich Trpišovský.

Vraťme se o rok dozadu. Slavia dohrávala podzimní část sezony na katastrofálním trávníku, kde každý rychlejší pohyb vyvolával obavy ze zranění. Sáhla tak v lednu k výměně. „V zimě se dělala nová tráva, která byla špičková. Ale byla to takzvaná zimní směs, byla pomalejší. V létě jsme vybrali typ trávy, který je nejrychlejší,“ vysvětloval ve Slávistickém podcastu Jindřich Trpišovský druhou změnu roku 2023, tentokrát vynucenou červnovými koncerty v Edenu.

Nastal srpen a třetí kolo výměny. Z nového hřiště totiž lítaly drny. „Trávník ani po šesti týdnech od položení nezakořenil. Udělali jsme, co bylo v lidských silách, za pomoci expertů vlastních, dodavatelů i externích,“ musel konstatovat šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Pár měsíců trávník přivezený z Německa držel, ale už ve druhé půlce listopadu začínalo být zřejmé, že ani tento povrch není ideální. „Není v optimální kondici,“ litoval asistent Jaroslav Köstl po výhře 2:1 nad Českými Budějovicemi (25. listopadu). Proti Mladé Boleslavi to bylo ještě mnohem horší.

„Upřímně z toho mám před čtvrteční Evropskou ligou trochu strach. Čekají nás tu dva oficiální tréninky a pak zápas. V zimních měsících to dostává hodně zabrat. Hřiště je hodně kluzké, hráči se také boří, bere jim to hodně sil. Ztěžuje to kombinaci, driblink a kvalitu hry,“ řekl Trpišovský, ale dodává, že je situace o dost lepší než katastrofa z konce roku 2022. Nemůže ale popírat, že týmu ubližuje. Eden navíc čeká zimní pauza, mrazy a sníh, těžko říct, jak povrch zareaguje.

Teoreticky by v té době mohla přijít další výměna. Problémem je, že celá procedura je značně nákladná a očividně bez zaručeného výsledku. Možná odpověď leží v hybridu – přírodní trávě se zhruba čtyřmi procenty umělé. Jde o variantu hojně využívanou v zahraničí, cena ale dosahuje desítek milionů. Ta by ale pro Slavii byla až sekundární překážkou.

„Tím, jak jsou v Edenu akce a koncerty, tak se to nedá udělat. Nejde to vyměnit, umělá vlákna jsou do trávníku nastřílená, zpevňují ho. Pro klub jsou koncerty příjmem, ale je to komplikace. Najede sem těžká technika a podloží dostává zabrat. Pak je to loterie, zda se to chytne,“ litoval Trpišovský. Hybrid je tak momentálně mimo hru. Buď tak budou trávníkáři přes zimu v Edenu čarovat, nebo budeme svědky čtvrté výměny během jediného roku.