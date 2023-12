Sparta loví v Norsku. Reprezentant ji pomohl vyřadit, dá za něj...

Severský import do Sparty by měl pokračovat. Český mistr má podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz eminentní zájem o norského defenzivního středopolaře Markuse Solbakkena, spolehlivého a pečlivého obranáře. Hráč, který prošel všemi reprezentacemi své země, by měl přijít za sumu kolem 50 milionů korun.