Šmicer si českého majitele přeje: Na Slavii Tykače vídám. Přínos vidí v...

Co s vámi udělala zpráva, že by se majitelem Slavie a jejího stadionu mohl stát miliardář Pavel Tykač?

„Těší mě to. Vždycky jsem mluvil o tom, že bych Slavii rád viděl v českých rukou, aby ji vlastnila nějaká silná společnost u nás. Určitě jsem cítil takový pomalý odchod čínských firem z Česka, že se změnila ochota neustále do Slavie investovat. Zdá se mi, že to asi souvisí se zahraničněpolitickou orientací Česka. Určitě i kvůli tomu je Slavia nucena pouštět své nejlepší hráče, vlastně každý půlrok, a tím je oslabován tým. Poslední dobou to cítím jako čím dál důležitější pro naplnění rozpočtu. Pro koncepční práci je stoprocentně dobré mít silného majitele, který nebude muset hráče za každou cenu prodávat. Jestli bude mít Pavel Tykač opravdu chuť vstoupit do Slavie, tak to vítám. Je to ekonomicky silný hráč, taky si občas koupím Forbes… Věřím, že stabilita Slavii prospěje. Tím neříkám, že teď je nestabilní, ale co jsem slyšel, současní majitelé už do ní nechtějí investovat tolik jako dřív.“

Mluvil jste někdy spolu s Pavlem Tykačem? Víte víc o jeho vztahu ke Slavii?

„Poslední dobou ho vídávám na Slavii na fotbale. I to by mohlo nasvědčovat tomu, že na zprávách o jeho zájmu o klub něco je. Ale jinak ho nevídám.“

Přemýšlíte o tom, co by mu takový krok mohl přinést? Proč by se k němu odhodlal?

„Nikdy jsem se s ním o tom nebavil, můžu se jen dohadovat. Slavia je velký, historický a vždy oblíbený klub, cenná značka. Pro mě je to jednoduché: Kdybych ty peníze měl, tak si Slavii koupím taky. Ale tak dobře jsem fotbal nehrál. (směje se) V každém případě je to prestižní značka, českému fotbalu dělá dobré jméno i v zahraničí, za posledních sedm let nechyběla v Evropě. Základy, na kterých je postavena, jsou dobré.“

Co byste si od nového majitele nejvíc sliboval, nebo si přál? Často jste mluvil například o tréninkovém centru…

„O něm už se ve Slavii mluví dlouho a pracuje se na tom. Ale pokaždé to na něčem ztroskotalo, třeba na poloze, je taky potřeba řada povolení. Co jsem slyšel poslední informace, na Šeberově by mělo dostat opravdu zelenou. Pokud by se to povedlo, pak by se Slavia opravdu po všech stránkách zařadila mezi top kluby střední a východní Evropy. Měli bychom krásný stadion a velké tréninkové centrum. A tím všechny vyspělé kluby západní Evropy disponují, ani nemusí hrát ve špičce ligy. Pro mě je velká škoda, že ho Slavia zatím nemá postavené.“