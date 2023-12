Možnosti v Dynamu. Dvě linky se Slavií, Podroužek se potká s Köstlem

Nekončící krize utnula v Dynamu další hlavu. Trenér Tomáš Zápotočný skončil, funkci položil těsně po středeční prohře s fotbalisty Hradce Králové (0:2) . Deník Sport a web iSport.cz o tom informoval jako první. Vedení českobudějovického klubu jeho rozhodnutí přijalo a už hledá náhradu, která tým převezme na startu zimní přípravy. Sportovní manažer Jan Podroužek si vyhlédl zajímavé jméno - Jaroslava Köstla ze Slavie. S kandidátem na trenérské křeslo by se měl v nejbližších dnech potkat. Ve hře jsou i další jména. Podívejte se také na speciální díl LIGY NARUBY právě k Dynamu!

Tomáš Zápotočný se rozhodl jasně: „Odcházím.“ V Českých Budějovicích to neklapalo, trápily se herně i výsledkově, vrcholem byla aktuální série osmi porážek. Po středečním zmaru s Hradcem se vzdal trenérské pozice. „Vedení přijalo trenérovo rozhodnutí, které nás na jednu stranu mrzí, na druhou si ale vážná situace žádá řešení,“ komentoval situaci sportovní manažer Jan Podroužek.

Dočasně mužstvo převezmou asistenti Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. Ale to nemění nic na tom, že hledání nového kouče na jihu Čech už odstartovalo.

Podroužek už začal jednat, v hlavě má první variantu. Ideálního kandidáta vidí podle informací Sportu v Jaroslavu Köstlovi, který je dlouhodobě asistentem Jindřicha Trpišovského ve Slavii. Podroužek by se s Köstlem měl v nejbližších dnech sejít.

Jenže stále není nic jistého. Slavia ví, že Köstl by se chtěl posunout do pozice hlavního kouče. Navíc podle informací deníku Sport a webu iSport.cz vztah Trpišovský - Köstl už není takový, jak tomu bývalo dřív. Také proto by Slavia nemusela být úplně proti svého prvního asistenta pustit.

O jednom z Trpišovského nejbližších parťáků se v poslední době spekuluje na více frontách. Je totiž jednou z variant na pozici asistenta reprezentace, pokud na začátku ledna dopadne varianta s Ivanem Haškem, který si mladého kouče k sobě vyhlédl.

Pokud by Podroužek v jednáních uspěl, mohl by z toho pravděpodobně vytěžit víc. Nabízí se větší hráčská pomoc z kádru Slavie a vzájemná spolupráce, která by poslední tým ligy mohla nakopnout. Na základě podzimních výkonů je evidentní, že mužstvo potřebuje nejen nového trenéra, ale i výraznou hráčskou injekci.

I druhá linka je spojená se Slavií

Ale je otázka, jestli se Dynamo s Köstlem dohodne. Trenér má své podmínky, záleží na dalších jednáních. Existují i další kandidáti. Druhá linka je též spojená se Slavií. Horkým kandidátem může být Martin Hyský, aktuálně kouč druholigové Vlašimi, která spolupracuje s vršovickým klubem, kde Hyský v minulosti vedl juniorku.

Někdejší důrazný obránce má připravený realizační tým, se kterým funguje ve druhé lize. Na rozdíl od Köstla, který ji aktuálně studuje, vlastní trenérskou profilicenci a více zkušeností s pozicí prvního kouče.

O Hyském uvažovalo vedení Dynama před rokem, než nakonec vybralo dvojici z Příbrami Zápotočný, Nikl. Platí za přísného trenéra, odborníka, který by rozložené mužstvo mohl dát do kupy. Podobně jako v případě Köstla by mohlo dojít k intenzivnější spolupráci se Slavií.

Například vlašimský střelec Ebrima Singhateh, jenž patří „sešívaným“ a touží po něm polovina FORTUNA:LIGY včetně Dynama, by měl cestu na jih Čech doslova umetenou.

Třetí možností, o které se v souvislosti s jihočeským celkem mluví, je David Jarolím. Syn bývalého reprezentačního trenéra, dlouholetý záložník Hamburku, vedl naposledy v sezoně 2021/22 Ústí nad Labem, v současné chvíli čtvrtý celek skupiny B třetiligové ČFL. Taktéž by mohl být preferovanou variantou sportovního manažera Jana Podroužka.

Jihočeská kolečka se roztáčí naplno. Bude třesk platný k tomu, aby se mužstvo probralo z podzimní mizérie?

LIGA NARUBY Speciál: Výpomoc ze Slavie se nabízí

Poslední místo v tabulce, osm porážek za sebou, tragický herní projev, napětí mezi vedením klubu a fanoušky. České Budějovice zabředly do mizérie, u týmu skončil po Marku Niklovi i Tomáš Zápotočný. Kdo v Dynamu nahradí někdejší nerozlučnou trenérskou dvojici? „První varianta je Jaroslav Köstl, asistent Trpišovského. Nějaké oťukávání už proběhlo,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš ve speciálním vydání podcastu Liga naruby.

Jaroslav Köstl. Jméno ambiciózního a žádaného asistenta nedávno padlo v souvislosti s postem u národního týmu, teď jsou ve hře České Budějovice. Došlo by pak i na hráčskou pomoc, mířící na jih Čech?

„Když už by ti český velkoklub posunul trenéra, tak je jasné, že by ti přihrál i hráče na pomezí áčka a béčka. Dynamo by sice nefungovalo přímo jako béčko Slavie, ale je to linka, která se nabízí. I proto, že dalším kandidátem je Martin Hyský z Vlašimi,“ doplňuje v Lize naruby Bartošův kolega Michal Kvasnica.

„Ale pozor, říká se, že majitel Koubek je nezdravě ovlivněn hráčskými agenty. Slyším to zleva zprava: ta našeptávanda nemá zdravý vliv na chod klubu,“ doplňuje Kvasnica. Kdo naťukává nejlepšího hráče Patrika Hellebranda, kterému v létě končí smlouva? Podívejte se na VIDEO.