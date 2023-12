Případ Červ: zájem Sparty ochladl, cíl je jinde. Bude součást megaobchodu?

Je to pochopitelné. Zájem Sparty o norského polaře Markuse Solbakkena ze Stavangeru posouvá další zamýšlené přesuny v tuzemském fotbale. Který vás napadne jako první? Samozřejmě, v létě těžce třaskavé jednání mistra z Letné s libereckým záložníkem Lukášem Červem , na nějž má předkupní právo jeho mateřská Slavia. Je možné, že jeho cesta povede na západ Čech.

Bylo to nečekané, když v září, na konci přestupního okna, vyšel najevo zájem Sparty o Lukáše Červa. V tu dobu už bývalý reprezentant do jedenadvaceti let, jenž absolvoval i letní EURO této kategorie, byl sice hráčem Slovanu Liberec, jenže vyrůstal ve Slavii. A klub z Edenu na něj drží právo zpětného odkupu.

Akce slávisty rozladila, nakonec nejšťastnější nebyli ani sparťané. Červ umí být na hřišti provokatér, což potvrdil i pár dnů před jednáním, kdy v duelu s Letenskými vytočil zdánlivě nevytočitelného Jaroslava Zeleného.

Kauza nakonec nebyla naplněna, nestihlo se. Přitom záložník se se Spartou domluvil, stejně tak Liberec. Proti byl čas. Lhůta, kdy musela Slavia oznámit, zda chce Červa zpět, uplynula až po uzavření přestupů.

Bylo zřejmé, že v zimě přijde další kolo.

Jenže aktuálně se zdá, že Červ nakonec na Letné spíše působit nebude. Jednání o Solbakkenovi i další zákulisní zvěsti ukazují na to, že zájem o dvaadvacetiletého defenzivního středopolaře ochladl.

Sparta by podle všeho z Česka do středové dvojice preferovala někoho technicky vytříbenějšího. Protože Marek Havlík ze Slovácka, aktuálně nejlepší střelec ligy, nesedí Letné věkem ani dostatečnou mobilitou, nabízí se prakticky jediné jméno: Michal Hlavatý z Pardubic. O něm se na Letné (stejně jako jinde) dobře ví.

Přesto by mohl Červ změnit dres. Slavia s Plzní dohaduje monstrózní přestup reprezentačního gólmana Jindřicha Staňka a Červ společně s Matějem Valentou (aktuálně hostuje ve Slovácku) byli nabídnuti jako hráčská protihodnota.