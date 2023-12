Sparta po Teplicích: rychlá červená, úspěšný podzim i přestupový výhled

Poslední zápas podzimu Sparta zvládla - i když byly Teplice nepříjemné, nebezpečné. Prakticky od začátku zápasu hrála v deseti po vyloučení Lukáše Sadílka, k tomu brzy prohrávala. Ve druhé půli přišel velký obrat, vítězná branka na 2:1 v poslední minutě. Co vše se na Letné událo? A jaká bude přestupová zima?

„Podělili se na tom Peter se Sáďou. Věřili, že dělají správnou věc, ale nakonec z toho byla červená karta. To je prostě fotbal,“ glosoval trenér Brian Priske.

Sparta - Teplice: Olatunji poslal Letnou do extáze, gól potvrdil VAR, 2:1

Sparta - Teplice: Olatunji poslal Letnou do extáze, gól potvrdil VAR, 2:1

„Zásadní byla naše touha po vítězství. Snažili jsme se furt stejně a přidávali, což nám přineslo vítězství. Nepolevili jsme a pořád věřili. Říkali jsme si, že musíme hledat co nejvíc skulin, abychom soupeře přečíslili. To se povedlo a nakonec jsme i dvě situace proměnili,“ liboval si kapitán Krejčí.

Vede ligu s padesáti body. V Evropské lize se prodral do jarní části, v pondělí se dozví jméno soupeře. Nevyšel vlastně jen postup do Ligy mistrů, v předkole Sparta padla s FC Kodaň. Jak hodnotí první část ročníku kouč Priske?

Letenské změny

V lednu se rozjedou přestupové hry. Změny ve sparťanském kádru budou jako vždy ostře sledované. Už v minulém týdnu se objevilo, že mají Letenští zájem o Markuse Solbakkena, norského reprezentanta ze Stavangeru. „Nemám nic, co bych k tomu řekl. Nebudu reagovat na konkrétní jména,“ nekomentoval Priske. Jednání by měla stále probíhat, kluby se zatím neshodly na přestupové sumě. „Je jasné, že když se po pěti měsících otevře transferové okno, že změny přijdou. A to jak odchody, tak příchody. Až o něčem budeme vědět, budeme vás informovat,“ slíbil kouč.