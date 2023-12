Nezmar o prodeji Slovanu: Karlovi šlo o stabilitu. Kdy promluví o kauze?

Od konce léta 2020 se po něm - na první pohled slehla zem. Tehdy odešel z pozice sportovního ředitele pražské Slavie. V pauze napsal knihu o hráčském trhu, dodělal druhou vysokou školu, absolvoval několik stáží v zahraničí a věnoval se analytice. Nyní se angažuje v příchodu Ondřeje Kanii do Slovanu Liberec, do klubu, s nímž se jako hráč stal dvakrát mistrem. Šestačtyřicetiletý Jan Nezmar vysvětluje, jaký vliv měl na to, že se letitý majitel Ludvík Karl uvolil k postupnému vyklízení pozice.