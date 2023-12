Spartu posílil útočník z Albánie. Jakou má šanci na základní sestavu?

Devítka, hrot, střední útočník. V systému, který drtivě používá ve Spartě trenér Brian Priske, jasně definovaná pozice (i když Jan Kuchta ji mírně posouvá). Na podzim si právě český reprezentant držel výsadní postavení v základní sestavě, byť v jedné fázi na něj mírně dorážel Victor Olatunji. Třetí do party Václav Sejk dostával jen štěky.

Nyní přichází vyztužit útočnou baterii bývalý albánský reprezentant do jedenadvaceti let. Klub uvedl, že v pátek podepsal víceletý kontrakt. Hned 8. ledna, kdy začíná zimní příprava, se bude hlásit v Praze.

Tuci je klasická devítka, je vysoký 191 centimetrů. Do Záhřebu přišel ještě v dorosteneckém věku, první sezonu působil v týmu do devatenácti let. Poté se již posunul do A mužstva. Poslední podzim se mu velmi povedl. V sedmnácti utkáních zapsal šest gólů a tři asistence. Jednoznačně patřil do základní sestavy.

Jde o to, jak vzdálená mu bude na Letné. Kuchta je jasné číslo jedna, na druhou stranu se už během podzimu řešil jeho možný odchod.

Zájem projevil dánský Midtjylland, kde působí bývalý sparťan Adam Gabriel. Mluvilo se rovněž o tom, že se vyptával Norwich hrající Championship, druhou nejvyšší anglickou soutěž. Fotbal na Ostrovech je pro hráče národního mužstva velké lákadlo, čímž se v minulosti vůbec netajil.

Navíc i v tomto případě připustil, že ho přestup z Česka láká. „Rozhodnutí klubu respektuju, mám tady smlouvu a pokračuju v tom, aby moje výkony byly na takové úrovni, že zájemci o mě mohou mít zájem i nadále a mohli jsme se domluvit třeba v zimě,“ vykládal Kuchta na začátku září po zápase v Liberci. „Nabídkám jsem se vůbec nebránil. Přesně tak. Víc to ale nemá cenu komentovat. Přestupy do hlavních lig jsou uzavřené a pro mě to, jak bych měl hrát, se nemění a jsem připraven pomoct Spartě.“

Na podzim také fungoval jako jednička, spokojenost s ním byla. Slabší už to bylo s jeho konkurenty.

Olatunji zapsal dva velké okamžiky: trefil se v odvetě s Dinamem Záhřeb tři minuty před koncem, čímž zajistil postup do základní skupiny Evropské ligy. Gól oslavil jako Cristiano Ronaldo. V té době se zdálo, že by mohl Kuchtu vystrnadit ze sestavy, ten dokonce musel občas na křídlo. Jenže brzy se vše vrátilo do dřívějších poměrů. Druhá velká chvilka pro Nigerijce nastala v závěrečném utkání podzimu, v poslední minutě rozsekl duel s Teplicemi, v němž hrála Sparta prakticky celou dobu o deseti.

Každopádně je Olatunji o parník před Sejkem. Mladý dravec dal gól pouze v domácím poháru na Bohemians, v lize se netrefil. Za celý podzim byl v nejvyšší soutěži v základní sestavě jen jednou.

Nyní jim přichází konkurent. Přesně rok poté, co na Letné podepsal smlouvu jeho krajan Laci.