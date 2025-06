Borek: Nedojímám se, ale je to krásný konec. Těší se na trenéry na Slovácku

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | V jednadvacítce naskočil teprve podruhé v kariéře, k soutěžnímu zápasu dokonce vůbec poprvé. Gólman Jiří Borek se hned zaskvěl čistým kontem v závěrečném zápase na mistrovství Evropy. „Jsem rád, že jsem se dostal do branky, a že jsem předvedl asi to nejlepší, co ve mně bylo,“ říká Borek, jenž si reprezentační rozlučku užil vítězně.

Za reprezentaci jste naskočil teprve podruhé a hned výhra s nulou. Jaké jsou pocity?

„Je to krásné. Do posledního zápasu jsme šli s tím, že ho chceme za každou cenu zvládnout. Ať už to bylo pro trenéra, nebo pro celý kolektiv, který v jednadvacítce končí. Jsem rád, že jsem se dostal do branky a že jsem předvedl asi to nejlepší, co ve mně bylo.“

Proběhlo už bezprostředně po zápase nějaké emotivní loučení nebo se spíš slavilo vítězství?

„Tak obojí trochu. Já na tohle úplně nejsem, takže mě to nějak nedojímá. Určitě ale bylo hezké, že jsme to zvládli zakončit takhle.“

Dvakrát jste zůstal na lavičce a naskočil jste až teď. Poslední zápas chtěl navíc celý tým vyhrát. Jak těžké bylo na hlavu do toho vstoupit?

„Každý asi zvládá tlak jinak, ale já s tím problém nemám. Neříkám, že to bylo jednoduché, ale věřil jsem si, týmu jsem pomohl a jsme rádi, že jsme skončili ve skupině aspoň na třetím místě.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Kdy jste se dozvěděl, že v posledním zápase dostanete šanci?

„Dozvěděl jsem se to den před utkáním, ale mně je celkem jedno, kdy se to dozvím. Já se snažím být pořád nachystaný a připravený naskočit, ať už by to bylo ze střídačky, nebo od začátku.“

Vraťme se teď pár měsíců zpátky. Jaro jste začal nepovedeným zápasem proti Spartě, ale končíte ho nulou na mistrovství Evropy. Byla to pro vás zlomová sezona?

„Ve fotbale je to pořád nahoru dolů, chvíli se daří, chvíli ne, ale je potřeba přečkat těžké chvíle, poučit se z chyb a posunout se dál. Jsem rád, že se mi to povedlo a dá se říct, že jsem sezonu ukončil úspěšně.“

Stejně jako většina hráčů končí u jednadvacítky i trenér Jan Suchopárek. Jaký byl pro vás trenérem?

„Jsem rád, že jsem pod ním mohl odehrát dva zápasy a spoustu reprezentačních srazů pod ním trénovat. Byla to čest. Já osobně mám asi bližší vztah s Petrem Koubou, protože s trenérem brankářů jsem toho v jednadvacítce strávil víc.“

Právě trenér brankářů Kouba je brankářská legenda. Co všechno jste si od něj vzal?

„Na té reprezentační úrovni je to asi trochu jiné než na klubové, kde je větší prostor na různé detaily. Tady se spíš snažíme dostat se do pohody a není to úplně o tom, že by nás tady něco učil. Každá rada od něj má ale cenu zlatou, takže si té spolupráce nesmírně vážím.“

Teď se vracíte na Slovácko, kde se změnil realizační tým, tak jakou očekáváte sezonu?

„Snad lepší než byla ta předchozí. Pro mě ty změny nebudou tak velké, protože ten nový realizační tým znám, takže pro mě to nebude nic nového. Už teď se těším na návrat a doufám, že do toho vlétneme po hlavě a bude to lepší než minulá sezona.“

Co vás čeká v následujících dnech? Jaký odpočinek zvolíte?

„Ještě jsem to moc neřešil. Doufám, že mi trenér dá alespoň pár dní volno, ať si můžu trochu oddychnout. Pak se budu snažit co nejdřív připojit k týmu a začít se chystat na další sezonu.“