Kauza Kováč: proč zůstává? Šéf klubu přiznal chybu a popsal detaily

Poprvé v životě vyrazil na svátky za teplem, do Dominikánské republiky. Jenže první dny řešil Vít Zavřel, sportovní ředitel Pardubic, jak jinak, fotbal. Šlo o (ne)ukončení angažmá trenéra Radoslava Kováče.

„Řekl jsem si, že si zkrátím zimu, ale pak začal blázinec kolem Koviho,“ usmívá se.

O co šlo? Po posledním utkání s Libercem, mimochodem vítězném, za ním přišel Kováč s tím, že nehodlá pokračovat. V klubu má sice smlouvu, ale rozladila ho nedůvěra, která mu byla dána najevo dva týdny před duelem se Slovanem.

„O nás se říkalo, že hrajeme hezký fotbal, jen nemáme body. Jenže my ve sportovním vedení jsme si to v tu chvíli nemysleli. Začalo to při zápase se Zlínem, potom v Mladé Boleslavi jsme měli jednu šanci. V Jablonci bylo