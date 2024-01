Holoubek v Boleslavi: Matějovský je charakter. Konec u repre U19 oplakal

Naposledy v nejvyšší soutěži působil David Holoubek jako hlavní kouč v Liberci před více než pěti lety. Nyní povede Mladou Boleslav, kterou „zdědil“ po Marku Kuličovi. Bleskově byl uvolněn z postu reprezentačního trenéra do 19 let a ve středu už vedl první trénink v novém působišti. „Jsem moc rád, že mi FAČR dal zelenou pro přesun do Boleslavi, jinak bych sem možná nešel, nechtěl jsem pálit mosty,“ přiznal Holoubek.

Jak těžké byly námluvy s Mladou Boleslaví, když jste dosud působil jako reprezentační kouč do 19 let?

„Na Štěpána mi volal David Trunda, že by se rád pobavil o spolupráci, tak jsme se sešli v Humpolci na kávě, kde jsem trávil vánoční svátky. Přemýšlel jsem, jak to uchopit kvůli svým závazkům na FAČR. Cítil jsem, že tam mám rozdělanou práci, takže zbytek roku jsem trávil u telefonu a řešil danou situaci. Volba nakonec padla na Mladou Boleslav. Jednání všech v klubu na mě působilo pozitivně ve smyslu fungování celé organizace a jsem taky rád, že se povedlo získat do realizačního týmu Marka Jarolíma a Jana Jelínka.“

Koučem prvoligového celku se stáváte poprvé od roku 2018. Byla to delší pauza, než jste čekal?

„Působil jsem rok na Slovensku, udělali jsme tam v Ružomberoku evropské poháry. Dorazily pak ke mně nabídky z ligy, ale upřednostnil jsem práci reprezentačního kouče i kvůli tomu, že mám malé děti. Zapadlo mi to nějak do mozaiky, kdy rád pracuju s mládeží. Chtěl bych FAČR moc poděkovat za jejich přístup, ať už jsou to Erich Brabec, Míra Beránek i pan předseda Fousek, kteří mi dali zelenou pro přesun do Boleslavi. Jinak bych sem možná nešel, nechtěl jsem za sebou pálit mosty. Včera mi zrovna hráči psali do naší skupiny krásnou zprávu, že jsem měl slzy v očích dojetím a pak jsem si i pobrečel. Chci mít vždy dobrý vztah s pány ve vedení i s kluky v kabině. Lidské vazby jsou extrémně důležité. V českém prostředí to podle mě platí dvojnásob. Navíc se pak na to angažmá mnohem lépe vzpomíná.“

Chtěl jste být zase po letech v každodenním zápřahu?

„Jednoznačně! V národním týmu je práce poněkud jiná, je to více manažerská pozice. Rozhodlo i to, že jsem chtěl zase adrenalin, chyběla mi kabina a pravidelný kontakt s hráči.“

Jak vnímáte mladoboleslavský klub na prvoligové mapě?

„Boleslav patří k týmům, které mají každoročně ambice na přední pozice. Kádr tady v posledních letech byl vždycky dobrý. Každý kouč si vždy představuje třeba jiné a lepší hráče na určitých pozicích, když přijde do nového prostředí, tak je to všude. Hráče v Boleslavi nyní poznávám a kvalita tady bezesporu je. Logicky se ale budeme bavit s vedením, kdo třeba odejde, a kde posílíme, což je běžný fotbalový koloběh.“

Jak budou rozděleny kompetence? Jan Jelínek trénoval Zlín. Na prvním tréninku byl zase hodně slyšet Marek Jarolím.

„Strašně rád bych vám to řekl, ale nemůžu. Ne, že bych to nevěděl, ale Honza Jelínek měl poslední dny tak dynamické, že je na dovolené a v Mladé Boleslavi s námi ještě není, takže já sice mám něco v hlavě, ale nebudu vám tady něco tvrdit, když jsme si na to všichni tři ještě nesedli. Vše bude jasně nastavené, ale musíme si to říct a schválit. Když se zamyslíte vy i čtenáři, jakou pozici hráli Mára a Honza, tak vám pomalu vychází, jaké role by v tomto realizačním týmu měli plnit.“

Přicházíte do Mladé Boleslavi i s vidinou většího zapracování mladých hráčů do A-týmu?

„Je to jedna z rovin mého příchodu, ale chci podotknout, že věk není to hlavní. Musí tam být výkonnost a touha něco dokázat. Teprve potom se můžou mladíci posouvat do áčka.“

Bude těžké si získat fanoušky na svou stranu? Marek Kulič tady byl velmi populární a dokonce fanoušci vyvěsili transparent na jeho podporu.

„Vnímám tu situaci a plně si uvědomuju, že Marek Kulič byl oblíbený. Bude to o naší práci, abychom si fanoušky získali výkony na hřišti.“

Předneslo vám vedení klubu konkrétní cíl pro jarní část ligy?

„To se ukáže. Logicky člověk chce do pohárů. Jsem fotbalově odkojený jako trenér Spartou, takže člověk chce být úspěšný v každém zápase a chce ukazovat atraktivní fotbal. Výsledek vám nikdo dopředu nezaručí, ale umíme zaručit, že výkony by měly být prvoligové a rád bych, aby hráči ukazovali dál svůj potenciál a třeba se zlepšovali a prodávali dál.“

Na podzim Bolka skvěle hrála směrem dopředu, ale v obraně to skřípalo. Chcete zlepšit hlavně defenzivní činnost?

„Obrana je alfa a omega. Z celého pětitýdenního bloku zimní přípravy je zlepšení defenzivy priorita. Když v dlouhodobé soutěži často inkasujete, tak to pak zákonitě někde chybí.“

Na jak dlouho jste s klubem podepsal smlouvu?

„Je to na tři a půl roku, ale délka smlouvy není zase tak zásadní, důležitější jsou výsledky. Naše debata nebyla o délce smlouvy a o financích, ale spíše o naplnění té vize jako takové.“

Mohl jste nějak ovlivnit složení přípravy?

„Teď budeme hrát Tipsport ligu, posléze letíme na soustředění do Turecka. Příprava byla dána. V podstatě už nebylo příliš možné do ni zasahovat a upřímně řečeno jsem po tom ani netoužil.“

Benson Sakala bude reprezentovat Zambii na Africkém poháru. To asi není dobrá zpráva, že vám dobrý měsíc bude chybět hlavní defenzivní štít, že?

„Pro trenéra je to skvělé i špatné. Je to dobrá reklama pro klub, že Boleslav má v týmu takové hráče, na druhou stranu prostě bude chybět delší časový úsek v přípravě. Tohle cestování je navíc složitější kvůli aklimatizaci. Určitě jej čeká i náročný program přímo na turnaji, ale takhle to musíme brát.“

Co říkáte na to, že budete trénovat Marka Matějovského?

„S Márou mám nadstandardní vztahy. Známe se už ze Sparty i jiných kolektivů. Těžko se mi hledají slova, protože Marka mám moc rád jako hráče i jako člověka. On totiž umí ostatní stmelit svými morálními i herními kvalitami. Všichni k němu vzhlíželi, co si pamatuju. Takový charakter zase tolik ve fotbale není, opravdu je to borec, kterého si nesmírně vážím. I dnes na tréninku bylo vidět, že tomu má pořád co dát. Společně si určíme, jakou roli bude mít v další části sezony.“

Znáte ale i další hráče z kádru. Je to velká výhoda?

„Ještě znám Karafiáta, Pulkraba, Maška nebo Marečka. Těch hráčů je tady řada. Některé jsem vedl už jako děti ve Spartě třeba. Je to pochopitelně výhoda. Považuju to za přidanou hodnotu.“