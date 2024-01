Slavia hlásí další posilu, se Zmrzlým počítá i na post záložníka

V jeden den dvě oznámené posily. Po Štěpánu Chaloupkovi představila Slavia oficiálně další novou tvář – Ondřeje Zmrzlého z Olomouce, levonohý univerzál podepsal smlouvu do roku 2027. Pražany podle informací iSport.cz vyjde na 25 milionů korun a Jindřich Trpišovský ho plánuje zkoušet v záložní řadě. Posun z Olomouce do Slavie – největšího českého klubu, je nádherný pocit,“ říká čtyřiadvacetiletý hráč.

Pro realizační tým Slavie není nijak netypické, aby přivedla hráče a počítala s ním na jiný post, než hraje tradičně. Stalo se to u Maksyma Talovjerova nebo u Davida Pecha. S něčím podobným přichází i Ondřej Zmrzlý, který v Sigmě sice nejčastěji nastupoval na levém beku.

„Velký přínos vidíme i v jeho univerzálnosti a možnosti alternace ve středu hřiště. V minulosti se nám to už několikrát vyplatilo,“ říká Trpišovský.

„Jindra Trpišovský je schopný najít hráčům nové pozice. Pro Ondru by to nebylo nic nového, protože na pozici šestky nastupoval už v dorosteneckých kategoriích,“ okomentoval to s úsměvem trenér Olomouce Václav Jílek, který v rámci obchodu přivítá v týmu gabonského střelce Ebrima Singhateha.

Je tak nepravděpodobné, že by se Slavia ve zbytku lednového období poohlížela po dalším střeďákovi. Do zálohy má v současnosti k dispozici ještě Christose Zafeirise, Oscara, Jakuba Hromadu a Petra Ševčíka.

„Všem moc děkuji za přivítání, jsem obrovsky šťastný, že přestup dopadl. Posun z Olomouce do Slavie – největšího českého klubu, je nádherný pocit. Nyní se chci co možná nejrychleji aklimatizovat, sžít se se spoluhráči, navyknout si na styl, který je ve Slavii zejména po kondiční stránce opravdu náročný. Věřím, že jsem na všechny výzvy připravený a klubu pomůžu k dalším úspěchům,“ řekla pro klubový web nová posila.

Zmrzlý je olomouckým odchovancem a ve čtyřiadvaceti letech nasbíral v dresu Hanáků už 128 ligových startů. Probíhající ročník FORTUNA:LIGY je pro něj dosud nejproduktivnější, 18 utkáních zaznamenal 3 branky a 5 asistencí.