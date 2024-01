Staněk ve Slavii: výzva a dojemné loučení. Plzeň získá talenty i miliony

Těším se na Tribunu Sever

„Moje dojmy jsou jen pozitivní. Moc se na tuhle výzvu těším, zvlášť na chytání před Tribunou Sever. Nějaké zápasy jsem tu odehrál jako soupeř, ale věřím, že to bude v pořádku. Moje první reakce, když jsem se o zájmu Slavie dozvěděl, byla překvapení, nebudu lhát. Znamená to pro mě velký posun v kariéře. A také jenom ty nejvyšší ambice. Vznikne tady hodně unikátní slávistický reprezentační brankářský trojlístek. S Ondrou (Kolářem) i Alešem (Mandousem) se znám velmi dobře. Věřím, že v tomto směru žádný problém nebude. Hodně se řeší moje hra nohama, po utkání v národním týmu byla hodně přetřásána. Nemyslím si, že je to úplně moje slabina. Ale samozřejmě pracovat na ní musím. Někdy ale máte pokyny od trenérů, které pak mohou zvenku vypadat, že se mi úplně hrát nohama nechce. Ale tak to není.“