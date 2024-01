Baník: Rusnák „oddálil“ Filu a Fukalu. Jak to vypadá s příchodem mladíků?

Až bude mít Ostrava znovu povolené přestupy a kalendář ukáže 26. ledna, bude moci s Matúšem Rusnákem oficiálně podepsat dlouhodobou smlouvu a zaregistrovat jej jako svého hráče. O dynamického fotbalistu mělo zájem více celků včetně Českých Budějovic.

„Matúše jsme měli rozdělaného už na konci soutěže, hodně jsme s ním komunikovali. Já s ním mluvil několikrát, a on se rozhodl pro Baník, za což jsem rád. Je to typ rychlostního hráče na kraj, co nám zvýší na pravé straně konkurenci. Jen doufám, že zůstane zdravý. Touto cestou bychom se ale měli ubírat, protože dnes ve fotbale rozhoduje rychlost – a on je takový hráč,“ popisuje ho trenér Pavel Hapal.

Rusnák měl jasno, s kým podepíše kontrakt. „Z mého pohledu