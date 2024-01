Solbakken letí do Prahy. Stavanger ustoupil, chybí poslední kroky

Vypadá to, že Sparta nakonec ukáže svou přestupovou jedničku. Střeďák Markus Solbakken je na cestě do Prahy, kde v úterý ráno absolvuje lékařkou prohlídku. Pokud bude úspěšná, stane se hráčem českého mistra. Cena by měla překročit 2 miliony eur, což je 50 milionů korun.