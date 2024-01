Rána pro Zlín! Tkáč má trombózu. Přijde talent ze Sparty i Afričané   

Nejspíš až někdy na konci března bude moct Zlín využít schopností Davida Tkáče. Velká krevní sraženina v bérci ho znovu odstavila z pracovního procesu. Další rána pro střed zálohy: „Out“ je rovněž talent Tom Slončík, jemuž vystřeluje bolest z kotníku do zad. Podstupuje vyšetření v Plzni u specialisty. V jeho případě by však nemělo jít o vážnější svízel. Jenže Tkáč, to je rána…

V první polovině sezony dal reprezentant U21 tři góly, na jeden přihrál. Odehrál osmnáct zápasů, patřil do základu. Po dlouhé pauze se vrátil do formy, v záloze to na něm stálo. „Přijdou noví hráči, ale bude jim chvíli trvat, než si zvyknou na to, co po nich chceme,“ upozorňuje Červenka, jenž musí za oporu rychle hledat náhradu.

Nabízí se španělský šikula Pablo González, který doléčuje zranění a vrací se do tréninku. Variantou je i Jakub Janetzký. „Nechcete přijít o hráče, který dokáže být rozdílový. Kača má velkou kvalitu. Pořád doufám, že se vrátí dřív než za tři měsíce,“ přeje si kouč předposledního celku FORTUNA:LIGY. „On a Slon (Slončík) nám řešilo ofenzivu směrem nahoru. Pablo je typologicky jiný. Může tam hrát i Janec (Jenetzký) nebo Bayo,“ naráží na příchod Fahada Azize Baya (25) z druholigového Vyškova. Ugandský reprezentant by se měl po nemoci připojit ke Zlínu v pondělí. Do středy se očekává příjezd