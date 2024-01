Priske: Ševčík tlačí na konkurenty. Solbakken byl solidní. Co Tuci?

Také on sám zkoušel přesvědčit rozhodčího Szikszaye, aby povolil po červené kartě hrát Kodani v jedenácti - věděl, že přesilovka výrazně znehodnotí velký přípravný zápas. Trenér Brian Priske přesto tušil, že nebude úspěšný, taková jsou pravidla. Vítězná však byla jeho Sparta, osmifinalistu Ligy mistrů zdolala 2:0. Na Letné zaujal novic Markus Solbakken či šikula Michal Ševčík. Co říkal kouč na jejich výkony nebo na střelce Jana Kuchtu s Victorem Olatunjim?

Pokazilo zápas vyloučení kodaňského Denise Vavra?

„Bez debat. Měli jsme záměr absolvovat utkání s velmi dobrým soupeřem a mrzí nás, že jsme ho nemohli odehrát celé proti jedenácti. Byli jsme rádi, že Kodaň kývla na to, že sem přiletí, chtěli dorazit k téhle konfrontaci. Bohužel přišla červená, která záměr obou týmů poničila.“

Nechtěli jste rozhodnutí zvrátit?

„Ani pro jednoho z nás to nebylo optimální, jenže si uvědomuju, že je to přátelské, ale oficiální utkání, ve kterém prostě není možné dovolit jednomu z týmů nasadit někoho jiného místo vyloučeného.“

Co vám pak zápas dá?

„Snažili jsme se tomu přizpůsobit a alespoň z taktického a kondičního hlediska z toho vytěžit maximum.“

Do hry jste poslal obě zimní posily - Markuse Solbakkena i Indrita Tuciho. Můžete zhodnotit jejich výkon?

„Začnu u Solbakkena. Poločas, který hrál, zvládl velmi dobře. Označil bych jeho výkon slovem solidní. Je s námi dva týdny, adaptuje se na naše prostředí, ať už co se týká fyzické zátěže nebo našeho způsobu hry. Na to, že šlo o první zápas, jsme viděli dobré přihrávky, volbu dobrého postavení, čtení hry ve smyslu toho, že nacházel pozice, v nichž je prospěšný spoluhráčům. Dostal se i do několika soubojů, což je důležité. Mám z něj pozitivní dojem.“

Co Albánec Tuci? Ve druhé půli hrál na pravém křídle.

„Slušný zápas. My víme, že jeho pozice je devítka, hrotový útočník, desítka. Je to chytrý hráč, který umí číst hru, takže jsme byli přesvědčeni, že zvládne pozici, kterou hrál, a že se bude zlepšovat poté, co zvládne víc a víc minut. Vidíme jeho dovednosti ve vápně. Z dlouhodobého hlediska je nám schopný pomoct.“

Michal Ševčík měl v první půli dobré akce, tři střely, z toho dvě nebezpečné. Může se na pravém křídle tlačit blíže k sestavě?

„To je dobrá otázka, na kterou se mi upřímně těžko hledá odpověď. Ale můžu vám říct, že velmi dobře trénuje, a to se bavíme už o době před Vánoci. Je součásti dobrý akcí, v tréninku dává góly, má asistence, je jednoznačné, že maká, posouvá se výš a tlačí na své konkurenty. Na druhou stranu, konkurence na tomto postu je opravdu vysoká. Jsme rádi, že jsme ho mohli vidět čtyřicet pět minut proti velmi silnému soupeři, protože do přípravy vlétl velmi dobře.“

Skórovali Jan Kuchta s Victorem Olatunjim, oba hroťáci. Je to zásadní?

„Jsem spokojený, když vidím, že naši útočníci dávají góly, ale primárně mě zajímá jejich výkon - ofenzivní i defenzivní stránka, způsob, jakým pracují pro tým. Pokud to splní, je fajn, když přidají branky.“

V nominaci vůbec nebyl Václav Sejk. Je na odchodu?

„Prostě došlo k rozhodnutí, že neposbírá žádné minuty, uvidíme, jak se situace kolem něj bude vyvíjet.“

Do druhé půli jste nasadil mladé stopery, devatenáctiletého Adama Ševínského a o rok staršího Dalibora Večerku. Jaké s nimi máte plány?

„Ten hlavní je připravit si je směrem pro budoucnost. Hrají za béčko a Ševínského se záložníkem Horákem využíváme od začátku přípravy v tréninku. Kvůli tomu, že onemocněl David Pavelka, jsme do sestavy vytáhli také Večerku. Obecně jde o to, abychom nemuseli nemuseli pořád kupovat hráče z venku, abychom pracovali s našimi hráči, zachovali naši DNA.“

Rozhodčí Ladislav Szikszay nastoupil s kamerou, která zápas snímala z jeho pohledu. Jste příznivce takových věcí?

„Pro fanoušky je to přínosná věc, nabídne jim jiný obraz toho, co se děje na hřišti. Fotbal je takový, vyvíjí se, snažíme se fanoušky vtáhnout do hry, vymyslet další atraktivní věci. Ale má to i druhou stránku z perspektivy hráčů a laviček. Emoční intenzita je někdy tak vysoká a tyhle věci pak jsou ven bez toho kontextu. Líbí se mi to, ale budu rád, když budeme opatrní při využití těchto technologií.“

Jsou tyto záběry prospěšné i pro vás a váš tým?

„Pár záběrů jsem viděl, zajímavé to je, ale pro mě ne. Čerpáme z našich podkladů.“