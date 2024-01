Sparta: Tuci se zapsal, dva útočníci ven. Co naštvalo Haraslínovu ženu?

Video se připravuje ... První přípravu na jarní cestu v Evropské lize i domácí soutěži má Sparta za sebou. Na Letnou dorazilo přes 11 tisíc fanoušků - a také FC Kodaň, osmifinalista Ligy mistrů. Český mistr vyhrál 2:0 v zápase, jehož přípravný charakter notně pomuchlala červená karta pro soupeřova zadáka Denise Vavra. Co duel hraný v sobotním odpoledni ukázal?

Solbakken se adaptuje Sparta o něj usilovala od léta, jednání se naplno rozjela v prosinci. Přesto se přesun norského reprezentanta Markuse Solbakkena z Vikingu Stavanger pěkně protahoval. Nakonec vlasáč skončil na Letné - a hned v prvním utkání předvedl, proč o něj kouč Brian Priske se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým tak stáli. Má elegantní pohyb, dobrá řešení, techniku, vyvezení míče, pasy… „Označil bych jeho výkon slovem solidní. Je s námi dva týdny, adaptuje se na naše prostředí, ať už co se týká fyzické zátěže nebo našeho způsobu hry,“ vykládal Priske. „Na to, že šlo o první zápas, jsme viděli dobré přihrávky, volbu dobrého postavení, čtení hry ve smyslu toho, že nacházel pozice, v nichž je prospěšný spoluhráčům. Dostal se i do několika soubojů, což je důležité.“ Priske po Kodani: Červená zničila zápas. Co posily a větší prostor pro Ševčíka? Video se připravuje ...

Tuci: otočka před gólem Vědělo se o něm, že fotbalově by měl stačit. Otazníky šly kolem fyzické připravenosti, ochoty pracovat pro mužstvo. Proti Kodani Indrit Tuci nastoupil na pravé straně útoku, na místě, kde vládne Veljko Birmančevič. Zaujal hlavně před druhým gólem - jeho pokus z otočky se odrazil od tyče je skórujícímu Janu Kuchtovi. „Slušný zápas. My víme, že jeho pozice je devítka, hrotový útočník, desítka. Je to chytrý hráč, který umí číst hru, takže jsme byli přesvědčeni, že zvládne pozici, kterou hrál, a že se bude zlepšovat poté, co zvládne víc a víc minut. Vidíme jeho dovednosti ve vápně. Z dlouhodobého hlediska je nám schopný pomoct,“ hodnotil posilu Priske. Indrit Tuci v zápase proti Kodani • Foto Pavel Mazáč / Sport

Ševčík: tlak na konkurenci První půlrok ve Spartě je minulostí. Michal Ševčík odehrál šest soutěžních zápasů, v nich zapsal tři góly. Jistě má před sebou jasný cíl – na jaře tato čísla znásobit. Proti Kodani (2:0) byl vidět, řekl si o pozornost. Technikou, kombinací i třemi střelami za půli potvrdil, že po letním přestupu z Brna jde nahoru. „Trénoval velmi dobře už v období před Vánocemi a dobře vlétnul i do zimní přípravy. Zapojuje se do dobrých akcí, dává góly a získává asistence. Máme z něj dobrý dojem, posouvá se a tlačí na ostatní konkurenty,“ řekl Priske. Je jasné, že 21letý Ševčík bojuje s konkurencí, která z kádru vytlačila už Kryštofa Daňka. Jedničkami na obě křídla jsou Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič. „Bude záležet na více faktorech, jakou dostane na jaře minutáž,“ doplnil dánský kouč. Michal Ševčík v přípravném duelu proti Kodani • Foto Pavel Mazáč / Sport

Dva hroťáci na odchodu Vypadá to, že Sparta už má jasno o tom, s jakou útočnou trojkou počítá. Victor Olatunji, Jan Kuchta a Indrit Tuci absolvovali proti Kodani poločas. Václav Sejk, který plnil na podzim pozici útočníka číslo tři, zůstal mimo soupisku. „Došlo k rozhodnutí, že do tohoto utkání nenastoupí. Uvidíme, jak se jeho situace vyvine v budoucnu,“ řekl Priske na adresu 21letého hráče. Fakt je, že se intenzivně řeší odchod na hostování. Zájem mají čtyři kluby ze zahraničí, které požadují opci na trvalý přestup. To Sparta dosud odmítá a zřejmě preferuje dohodu s týmem z české ligy. Ve hře jsou dvě domácí varianty. Ze sparťanského kádru pro zimní přípravu brzy ubude Tomáš Schánělec. Talent letenského týmu má namířeno do Zlína. „Před Vánocemi podstoupil malý zákrok a momentálně se dostává do postupné zátěže,“ zmínil dánský trenér. Václav Sejk v zápase s Karvinou • Foto Michal Beránek (Sport)